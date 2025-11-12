鄭麗文赴白色恐怖政治受難者秋祭 5.9萬人網路投票「90%挺直球對決」

民黨主席鄭麗文8日出席馬場町公園白色恐怖受難者秋祭，綠營大力攻擊她祭拜共諜吳石，藍營也有意見認為此一舉措失分，中天電視YouTube頻道11日舉行網路投票，高達9成網友挺鄭麗文。

鄭麗文8日赴白色恐怖受難者秋祭。（圖／翻攝鄭麗文臉書）

中天電視YouTube頻道11日發起網路投票：「國民黨主席鄭麗文參加白色恐怖政治受難者秋祭引爆爭議，民進黨說她拜共諜唱和中共，鄭麗文則說她是去祭弔白色恐怖政治受難者，希望台灣沒有人需要再為政治信仰犠牲，呼籲兩岸和解，歷史不應成為政治籌碼。」

投票有4個選項：「1、堅定支持鄭麗文，不懼抹紅，直球對決拆穿民進黨反共反中的假面。」、「2、支持鄭麗文，但盼少談兩岸認同或意識型態議題，避免被民進黨抹紅。」、「3、從支持鄭麗文轉為不支持，理由請到留言區留言。」、「4、本來就不支持鄭麗文，民進黨批評得有道理。」

投票至今累積5.9萬人參與投票，其中高達90%的人都選「堅定支持鄭麗文，不懼抹紅，直球對決拆穿民進黨反共反中的假面。」只有6%的人選「支持鄭麗文，但盼少談兩岸認同或意識型態議題，避免被民進黨抹紅。」此外只有3%的人選「本來就不支持鄭麗文，民進黨批評得有道理。」2%的人選「從支持鄭麗文轉為不支持，理由請到留言區留言。」

網友紛紛在留言區表示：「怕什麼？為什麼要謹言慎行？一直畏畏縮縮的國民黨建置派從來不好好面對民進黨白色恐怖這一招，直球對決啊！」、「國民黨一直就是這樣畏畏縮縮，才會讓民退黨囂張到現在無法無天」、「我們堅定支持鄭麗文主席，勇敢向前走，打破民進黨魔咒，加油」、「不要再抹黑抹紅鄭麗文主席了！打垮民進黨讓國人過上更安穩、不會有戰爭的生活才是全民所期待的共同目標！那些有私心有個人企圖的智者們！請閃邊去！不要讓台灣持續在民進黨的執政下繼續過著不快樂也不自由的生活好嗎！」

