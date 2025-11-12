鄭麗文赴白色恐怖政治受難者秋祭 5.9萬人網路投票「90%挺直球對決」
民黨主席鄭麗文8日出席馬場町公園白色恐怖受難者秋祭，綠營大力攻擊她祭拜共諜吳石，藍營也有意見認為此一舉措失分，中天電視YouTube頻道11日舉行網路投票，高達9成網友挺鄭麗文。
中天電視YouTube頻道11日發起網路投票：「國民黨主席鄭麗文參加白色恐怖政治受難者秋祭引爆爭議，民進黨說她拜共諜唱和中共，鄭麗文則說她是去祭弔白色恐怖政治受難者，希望台灣沒有人需要再為政治信仰犠牲，呼籲兩岸和解，歷史不應成為政治籌碼。」
投票有4個選項：「1、堅定支持鄭麗文，不懼抹紅，直球對決拆穿民進黨反共反中的假面。」、「2、支持鄭麗文，但盼少談兩岸認同或意識型態議題，避免被民進黨抹紅。」、「3、從支持鄭麗文轉為不支持，理由請到留言區留言。」、「4、本來就不支持鄭麗文，民進黨批評得有道理。」
投票至今累積5.9萬人參與投票，其中高達90%的人都選「堅定支持鄭麗文，不懼抹紅，直球對決拆穿民進黨反共反中的假面。」只有6%的人選「支持鄭麗文，但盼少談兩岸認同或意識型態議題，避免被民進黨抹紅。」此外只有3%的人選「本來就不支持鄭麗文，民進黨批評得有道理。」2%的人選「從支持鄭麗文轉為不支持，理由請到留言區留言。」
網友紛紛在留言區表示：「怕什麼？為什麼要謹言慎行？一直畏畏縮縮的國民黨建置派從來不好好面對民進黨白色恐怖這一招，直球對決啊！」、「國民黨一直就是這樣畏畏縮縮，才會讓民退黨囂張到現在無法無天」、「我們堅定支持鄭麗文主席，勇敢向前走，打破民進黨魔咒，加油」、「不要再抹黑抹紅鄭麗文主席了！打垮民進黨讓國人過上更安穩、不會有戰爭的生活才是全民所期待的共同目標！那些有私心有個人企圖的智者們！請閃邊去！不要讓台灣持續在民進黨的執政下繼續過著不快樂也不自由的生活好嗎！」
其他人也在看
遭賴清德點名 韓國瑜發14字金句「老牛不待揚鞭自奮蹄」
立法院長韓國瑜今（12）日在臉書發文分享工作日常，並透露辦公室內一幅由國內知名書法家張炳煌教授所寫的墨寶，上頭寫著「老牛自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」14字。韓國瑜在貼文中直言，「老牛自知夕陽晚，但老牛也有爆發力，也知道怎麼走最穩」。中天新聞網 ・ 23 小時前
鄭麗文首度主持國民黨中常會（2） (圖)
國民黨主席鄭麗文（中）12日首次主持中常會，並宣布親自兼任革命實踐研究院院長。鄭麗文表示，將秉持當年國民黨創辦革實院的精神，重拾核心理念、中心思想，強化黨員論述能力。中央社 ・ 22 小時前
名家論壇》賈程年／鄭麗文竟成了「顫慄文」
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文辯才無礙、立場鮮明、敢於挑戰主流論述，一度讓藍營支持者寄望她能為國民黨帶來一股新氣象。然而，上週她以黨主席身分出席白色恐怖追思秋祭，因追思名單中包括共諜吳石，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
韓國瑜打沈伯洋這個耳光好響亮 沈政男酸：賴清德聽到了嗎？
民進黨立委沈伯洋遭大陸公安以「分裂國家罪」立案調查，對岸更揚言要「全球通緝」，引發國內譁然。總統賴清德11日公開聲援，並喊話立法院長韓國瑜要站出來維護國會尊嚴，韓國瑜今（12）日回應，這根本是「生病的人要別人吃藥」，並呼籲廢除台獨黨綱。對此，精神科醫師沈政男直呼，「韓國瑜打沈伯洋這個耳光好響亮！」中天新聞網 ・ 15 小時前
AIT與鄭麗文會談內容曝光！張競驚：美從不支持台獨轉為反對？
美國在台協會（AIT）處長谷立言昨日赴國民黨中央黨部拜會國民黨主席鄭麗文。對此，中華戰略學會資深研究員張競表示，他在鄭麗文會後的貼文出現「any change to the status quo must respect the will of the people on two sides of the Strait」的內容，觀察到若AIT對貼文不表異議，這算不算從不支持台獨轉化到反對台獨？中天新聞網 ・ 4 小時前
嗆賴「自己生病叫別人吃藥」 前大使：好久不見的韓國瑜
民進黨立委沈伯洋日前遭大陸公安立案調查，總統賴清德昨（11）日喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國會尊嚴」、率領跨黨派委員聲援沈，而韓今天則親上火線批評賴消費沈、自己生病叫別人吃藥。對此，我駐紐西蘭前代表介文汲直呼，韓國瑜的說法實在答得太妙了，這讓自己想起「好久不見的韓國瑜」。中時新聞網 ・ 16 小時前
運動家柯茲全票奪美聯新人王
本報綜合外電報導 美國職棒大聯盟MLB年度最佳新人獎揭曉，運動家一壘手柯茲以全票之姿…中華日報 ・ 1 天前
滿堂紅麻辣鍋女董竟是詐團首腦狂詐9億 北院裁定收押禁見
知名麻辣鍋餐飲集團「滿堂紅」負責人蔡閔如主導詐騙集團，涉嫌以「假檢警、假投資」手法詐取18名被害人現金、黃金等有價物，不法所得高達9億元，台北地檢署11日兵分32路大搜索，拘提蔡女等20名被告到案釐清，檢方複訊後，晚間向法院聲押禁見蔡女，其餘13名被告分別以10至50萬元交保，法院召開羈押庭，今（13日）上午裁定羈押禁見。鏡報 ・ 4 小時前
新壽44.3億分手費過關 游淑慧曝議會「史上第一次」畫面
輝達海外總部將落腳北士科T17、18！新壽與台北市政府針對北士科地上權解約，雙方拍板「分手費」為44.3億，台北市議會昨（12日）審查順利通過，現場藍綠白議員一片融洽。國民黨台北市議員游淑慧事後也透露，在北市府8年，在市議會7年，被議員監督過、也監督過市府，但昨天是史上第一次，不分朝野、全體市議員支持市府去解除一個本是重要的地上權案，「也是史上第一次我們為解約成功而開心鼓掌…」。中時新聞網 ・ 5 小時前
每月定存十萬放郵局，「健保補充保費」要繳2.11%…股息房租收入逾2萬「通通要繳」，退休族怎因應？
衛福部近日宣布，健保補充保費將啟動重大改革，預計最快於116年（2027）實施「年度結算制」。屆時，民眾一整年內的利息、股利與租金，只要合計超過2萬元，就必須繳納2.11%的補充保費；此外，高額獎金若超過基本工資4倍（約11.4萬元）也納入課徵範圍。官方估計，全台約有480萬人受影響，健保基金每年將增加100至200億元收入。幸福熟齡 ・ 20 小時前
日本政府創設「區域未来戦略本部」 高市早苗親自擔任本部長
[Newtalk新聞] 日本中央政府今（11）日稍早批准設立「區域未來戰略本部」，探討促進產業群聚發展，以及其他區域振興措施。本部長由內閣總理大臣高市早苗首相親自擔任，地方振興大臣黄川田仁志將擔任副主任。總部即將召開首次會議。 《日本經濟新聞》報導，該戰略總部旨在打造能夠吸引投資的區域「產業群聚」。總部也將考慮支持提升地方產業價值和拓展銷售管道的措施。 黄川田仁志在11日的記者會上表示，「區域經濟發展對於保障人民生命安全至關重要。」 先前由石破茂首相領導的政府設立的「新區域經濟與生活環境創造總部」將被撤銷。黃川田仁志表示，「我們將繼續推動現有的各項措施。」 為深化相關部會和機構之間的合作，各部會副大臣層級將舉行會議。查看原文更多Newtalk新聞報導高市早苗稱「若台海動武將啟動集體自衛權」中方跳腳：停止挑釁越線、勿在錯誤道路上越走越遠中國駐大阪總領事威脅高市早苗 總統府：顯已逾越外交禮節新頭殼 ・ 1 天前
訪歐積電！ 蔡英文「驕傲臉」比讚：記者沒看到太可惜｜#鏡新聞
前總統蔡英文持續在德國訪問，在德國當地時間11日上午，她來到台積電德國廠參訪。一個多小時收穫滿滿。面對記者提問，蔡英文滿臉笑容比讚，還說記者沒能進去看實在是太可惜了。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
參觀德國國會！蔡英文曝「台灣加強自我防禦決心」：做好可能入侵的準備
前總統蔡英文昨日出席於「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）發表演說，今（11日）前往德國國會。蔡英文表示，她透過德國的媒體，向德國社會傳達，台灣對於加強自我防禦能力的決心，「我們也會讓台灣人民做好應對可能到來的入侵或其他突發事件的準備」。在AI快速崛起的時代，台灣更是全球科技與經濟發展的關鍵核心，尤其在半導體產業，台灣的地位在短期內無可取代，只要世界的民主夥伴繼續三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
赴國民黨拜會鄭麗文 谷立言：邀請她未來適當時機訪問華府
即時中心／顏一軒報導國民黨主席鄭麗文今（12）日主持上任後首次中常會後，AIT處長谷立言（Raymond Greene）特別親赴國民黨中央黨部拜會鄭麗文，雙方就台美關係與兩岸情勢等議題廣泛交換意見，閉門會談約1小時，氣氛十分良好融洽；外傳外傳本次AIT的主要目的，是要了解國民黨對於國防預算的態度與立場。民視 ・ 16 小時前
怕賴清德沒聽清楚 再唸一遍! 國台辦籲「認祖歸宗」提台北「這4條」道路
[Newtalk新聞] 中國國台辦今 ( 12 ) 日舉行例行記者會，發言人陳斌華就近期兩岸熱點問題回答記者提問。 有記者提問，福建省賴氏宗親會秘書長喊話賴清德，「台灣賴氏的根就在大陸。不承認祖宗，不承認祖國，就是逆天之罪」。中媒還加碼指出，「賴姓都是中國人」不僅是無可辯駁的真相，更是賴清德自己無論如何也「賴」不掉的事實。對此有何評論？ 陳斌華表示，位於漳州市平和縣賴氏家廟的石碑上鐫刻著這樣的祖訓「為人子女要孝順，不孝之人罪逆天」。 「我怕賴清德沒聽清楚，我再念一遍。」陳斌華說，台北市區忠孝、信義、仁愛、和平，都是 4 條主要的幹道。這兩個例子都表明，忠於國家、孝順長輩，是兩岸中國人共同尊崇的傳統美德、價值觀念。任何妄圖分裂國家、背叛民族的人，都是不忠不孝之徒，將被釘在歷史的恥辱柱上。 不過有網友對此回應 : 「現在許多美國人祖先來自英國，那現在美國也沒聽英國的啊! 」、「重要的是信念價值與政治制度，祖先過不好，後輩就要走自己的路」。查看原文更多Newtalk新聞報導控烏用300萬美金誘米格-31飛行員駕機投降! 俄戰機攜匕首導彈炸基輔報復中港影視圈震動! 傳王家衛涉「不當言論」遭審查新頭殼 ・ 22 小時前
AIT傳約見鄭麗文談國防預算 羅智強轟：卓榮泰對不起軍人
美國在台協會（AIT）傳出本周將邀約國民黨主席鄭麗文會面，針對國民黨對國防特別預算的態度與立場進行會談。國民黨立法院黨團書記長羅智強11日對此呼籲，行政院長卓榮泰不要再阻擋國防預算，尤其是軍人加薪預算部分盡快補足，否則對不起軍人，也對不起國防。他更強調國軍編現比已經嚴重不足，造成國家戰力出現漏洞。中天新聞網 ・ 1 天前
鄉民監察院／王義川出招戰桃園？江怡臻：正國會最後一擊 困獸之鬥
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導2026地方選舉逐步逼近，各黨各地百里侯人選也備受關注，民進黨桃園市長參選人目前尚未確定，但據指出立委王義川也在準備。...FTNN新聞網 ・ 1 天前
綠營推大咖選北市長？沈志霖「８字」預測未來動向！
論壇中心/綜合報導2026台北市長選戰各界關注，民進黨人選未定，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態爭取提名，聯電榮譽董事長曹興誠則推薦賴清德徵召立委沈伯洋，其他包含行政院長卓榮泰、行政院副院長鄭麗君、陸委會副主委梁文傑也被點名是好人選。對此，短新聞總編輯沈志霖認為，綠營派任何人出來選都會是「從從容容、游刃有餘」。民進黨立委王世堅被視為黨內熱門的台北市長人選，不過，他日前受訪時直指，像是行政院副院長鄭麗君，甚至是行政院長卓榮泰出來參選，才真的是大咖。沈志霖在《台灣向前行》節目中表示，現在綠營的情況如同職業球賽，球隊明星很多，反而會煩惱先發是誰？沈志霖進一步分享，王世堅算是他的前老闆，他的專長就是「創造話題」，吸引年輕人的注意。但是，2026是整個國家縣市長的選舉，並不是民進黨內部在選才、建隊，考慮的會是配合度、整體戰略的考量...等，相信民進黨會推出最好的人選。原文出處：向前行(影)／民進黨推大咖參選台北市長？沈志霖「８字」預測未來動向！ 更多民視新聞報導北北基「逃」颱風假 卓冠廷：放不放假決定蔣萬安「頭大小」？鄭麗文祭拜「蔣萬安爸爸的爸爸的爸爸的仇人」 她：藍白怎合？王世堅稱2026北市長"蔣萬安勝率95%" 吳思瑤:言過其實民視影音 ・ 17 小時前
秋祭後 鄭麗文的下一步
國民黨主席鄭麗文出席「台灣地區政治受難人互助會」秋祭活動，民進黨批評追思對象包括了「國軍叛徒」吳石。其實就算拿掉吳石，另外3位中的陳寶倉和聶曦也是國軍軍官，所以有差嗎？而且放開來看，參加中共地下黨的台籍人士很多曾在光復後參加國民黨三民主義青年團，也曾是國民黨黨員。把時間放到更早，今天大陸人民幣100元紙鈔上印的4位「建國領袖」──毛澤東、周恩來、朱德、劉少奇等人也曾是國民黨黨員。中時新聞網 ・ 1 天前
恭賀蕭美琴在IPAC峰會演說 陳水扁：盼賴清德成歐洲議會演說第一人
副總統蕭美琴日前現身歐洲議會，並在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC峰會）發表專題演說，引發外界不少討論。對此，前總統陳水扁今（11）日表示，「期待賴清德總統成為在歐洲會議演說的第一人」。中天新聞網 ・ 1 天前