鄭麗文赴秋祭惹議！謝寒冰舉1例嗆「民進黨也拜共諜」：故意模糊焦點

​國民黨主席鄭麗文8日出席「台灣地區政治受難人互助會」所舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，遭到民進黨及藍營保守派人士批評，雖然鄭麗文強調「共諜吳石非追思對象」，仍被翻出秋祭的採訪通知、發現明確將吳石定義為烈士，媒體人黃揚明則喊話鄭麗文「不如先去忠烈祠」；不過媒體人謝寒冰認為，鄭麗文出席的是「白色恐怖追思會」，痛批綠營一連串的砲火只是在模糊焦點而已。

謝寒冰在《鄭亦真辣晚報》節目中表示，秋祭的活動名稱叫「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，很明顯就是白色恐怖追思會、悼念政治受難者的，而吳石作為一名共諜，跟白色恐怖根本沒有關聯，質疑綠營是在故意模糊焦點。

國民黨主席鄭麗文（右）出席1950年代白色恐怖秋祭慰靈大會，並慰問政治受難人林金成（中）、李素慧（左）。（蔡親傑攝）

「民進黨憑什麼批評？」謝寒冰指出，二二八也一堆共諜，那民進黨每年都在拜，是不是也是「每年都在拜共諜」，謝寒冰表示，「台灣地區政治受難人互助會」這個團體，過去也跟民進黨一起辦過相關活動，怎麼現在換國民黨的人出席，民進黨反而有意見了。

謝寒冰強調，鄭麗文已經講得很清楚，出席這場活動的意義是悼念白色恐怖受害者、要祭的不是吳石，初衷更是為了希望大家不要再因為意識形態而受傷。謝寒冰痛批，民進黨當年吵的鹿窟事件才真的是共產黨、自己也辦得很高興，現在根本沒有資格將吳石跟白色恐怖扯在一起。

關於鄭麗文強調，活動邀請函、相關資訊都沒有看到「吳石」這兩個字一事，資深媒體人黃揚明在《週末大爆掛》節目中坦言，「台灣地區政治受難人互助會」發出的採訪通知當中，不僅兩度提到吳石，還將其定義為「烈士」，顯見該團體觀看歷史的角度，與中共政府是同一邊的。黃揚明更不諱言表示，鄭麗文唐突的參加這場活動，對那些曾經參與國共內戰的國民黨人士來說，於情於理都沒辦法交代。

