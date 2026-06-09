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即時中心／連國程報導

國民黨主席鄭麗文訪美風波不斷，本月7日剛被抓包與中共統戰部人士俞國梁（Gary Yu）合照，引起軒然大波，昨（8）日在紐約用餐時，現場又有中國人投影，圖片是鄭麗文身穿國民黨徽服裝，將印有台灣本島的捲軸，恭敬獻給中國共產黨，暗諷鄭麗文賣台。現場許多國民黨人士見狀，竟然還跑去合照打卡，疑似沒搞清楚到底發生什麼事。

根據網紅八炯在社群平台的影片，現場中國人投影的圖片是，鄭麗文將「台灣」卷軸奉上，獻給一隻袖口印有中國共產黨黨徽的手。影片曝光後引起許多迴響，有網友留言，「她舔共，這麼明確的事實，也不需要遮掩了，就是個賣台黨」、「掛著國民黨皮的共產黨」、「連中國人也不認同他呢」。

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八炯看到網友這麼踴躍留言，隨後回應：「感謝在紐約挺台反共的友軍團隊 這個組織在歐美各地的中國大使館 都會投影，我也是成員之一。」





原文出處：快新聞／鄭麗文赴紐約遭中國人投影諷「賣台」 國民黨人竟開心合照

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