鄭麗文赴統派主辦秋祭 蔣萬安：應紀念保台者
（中央社記者陳昱婷台北8日電）國民黨主席鄭麗文今天出席白色恐怖追思活動，追思對象包括當年共諜，引發議論。台北市長蔣萬安表示，大家應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。
國民黨主席鄭麗文今天出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，遭民進黨發言人戴瑋姍批評，向共諜致意等同接受中共史觀。鄭麗文則說，外傳關注秋祭著重紀念情報工作者的訊息是嚴重誤導，希望各界聚焦史實，勿模糊焦點。
對於鄭麗文出席此活動是否適當，蔣萬安今天出席台北捷運環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮前被媒體堵訪表示，他認為大家應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。（編輯：張銘坤）1141108
