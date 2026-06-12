鄭麗文赴美行程被砍竟怨民進黨 1關鍵粉專酸：我還不投爆綠

政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文先前赴中國進行「鄭習會」後，隨即安排訪美行。不過，在預定赴華府並與白宮國安會官員會面的鄭麗文，被無預警取消讓她相當不滿，認為是「民進黨不斷在美國國會造謠」，讓自己無法見到重要官員。對此臉書粉專「打馬悍將粉絲團」撰文批評，並反問難道是指總統賴清德、民進黨「指揮美國拒見鄭麗文」？





鄭麗文11日晚間在華府僑宴時，提到：「民進黨不斷在美國國會造謠、遊說，希望對方不要見鄭麗文。」民進黨動用司法、媒體、網軍，讓台灣陷入前所未有的內部撕裂，從頭到尾用仇恨、用謊言來維護政權。根據《自由時報》報導在多方洽排下，鄭麗文原本表定與國安會官員會見，並非如外傳在白宮進行，而是改在AIT華府總部，見面官員也不如台中市長盧秀燕3月訪美層級，華府媒體圈研判，主要原因恐怕是鄭麗文訪美期間，對軍售、台美關係，甚至指控第一島鏈安全合作為「冷戰思維」等言論，讓美國政府大感不解所致。

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鄭麗文赴美「行程被砍」怨民進黨搞的！「1關鍵」粉專酸：我還不投爆綠營

鄭麗文抱怨，民進黨不斷在美國國會造謠，阻礙自己與美國官員會面。（圖／民視新聞資料照）

對於鄭麗文被美方砍行程牽拖綠營言論，「打馬悍將粉絲團」指出：「果然又怪民進黨了…賴清德那麼厲害，可以指揮世界第一強權美國？國民黨不要什麼事都扯民進黨好嗎？」不少網友認為「原來台灣已經成為世界第一強國了，不然為什麼可以指揮美國？」、「國民黨不是才在說賴清德丟臉，美國人都不理他，現在又說的美國人會聽賴的話」、「美國人有那麼聽話就好了啦怪東怪西」、「原來賴清德有辦法指使美國，那還不投爆他，連美國都能控制，台灣根本世界第一」、「丟臉丟到美國去」、美國聽賴清德的，那台灣可以高枕無憂，真的太棒了」。









原文出處：鄭麗文赴美「行程被砍」怨民進黨搞的！「1關鍵」粉專酸：我還不投爆綠營

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