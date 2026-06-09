鄭麗文赴美行 邱垂正：像銜習近平之命為中共宣講

對於國民黨主席鄭麗文赴美行，陸委會主委邱垂正今天(9日)表示，鄭麗文沒有向國際社會反映出台灣的主流民意，也沒有像歷任國民黨主席一樣提及「一中各表」的「九二共識」，到目前為止，像是銜中共總書記習近平之命，到當地為中共宣講，令人遺憾。

陸委會主委邱垂正9日接受網路節目專訪，他表示，台灣最大的在野黨主席出訪美國，如果能夠傳達台灣的主流民意、能夠團結台灣內部一致對外的說法，當然是件好事，但是蠻遺憾的，截至目前，鄭麗文並沒有反映台灣的主流民意給國際社會，在美國的發言非但沒有為台灣人民發聲，反而像是中共總書記習近平和國台辦的傳聲筒，開口閉口都是中共慣用的敘事，是銜習近平之命替中共來宣講。

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邱垂正指出，鄭麗文說「如果沒有『鄭習會』的話，自己是無足輕重」，完全不諱言是受到習近平或中共的加持，罔顧鄭麗文選上主席，其實是建立在台灣自由民主的選舉制度。

他說，鄭麗文主張「反對台獨」，但也沒有清楚去定義，現在對北京而言，台獨的範圍相當廣泛，就連堅持中華民國主權，不願承認台灣是中華人民共和國的一部分，或是反對一國兩制、支持維持現狀，都會被界定為「台獨」。邱垂正：『(原音)所以鄭麗文說只要排除台獨就可以確保台海的和平穩定，這可以反映出她對中共政權的本質，不是過於無知，就是過於天真。因為中共當局的陽謀就是要以和平包裝統一，那很遺憾的，鄭主席竟然來協助中共大外宣，來混淆國際四聽，甚至配合中共消滅中華民國併吞台灣，我想許多國民黨內頭腦清楚的人也不敢苟同。』

邱垂正也強調，國民黨歷任黨主席在提到「九二共識」時，一定會提到「一中各表」，像是前總統馬英九一定把「一中」表述成「中華民國」，但鄭麗文現在完全不表述了，這就很容易落入習近平在2019年所重新定義的「九二共識」，難道鄭麗文支持一個消滅中華民國的一中框架嗎？邱垂正：『(原音)妳到中國，妳可能說現實環境會阻礙妳表，但是美國不會啊！你應該「大表特表」！突出我們中華民國台灣的主權地位，結果妳也沒有，非常遺憾的。』

邱垂正也談及，早在馬政府時期就禁止中央人員出席中共所舉辦的海峽論壇，而且無論中央或地方的官員都清楚，海峽論壇就是中國大陸大型的統戰平台，在那裡看不到兩岸對等尊嚴的交流，必須反對有統戰任務、有政治風險的交流。

另外，陸委會9日在官方臉書發文，無國界記者(RSF)最新調查揭露，中國大陸數位行銷公司「無邊界集團」隱身幕後，將娛樂內容、假資訊和政治訊息混合使用，試圖影響台灣民眾的認知，這類型粉專平時透過養生資訊或勵志故事建立信任感，吸引大量粉絲追蹤，到了台灣大選期間或重大國際事件發生時，就突然傳散符合北京官方立場的敘事，陸委會提醒台灣民眾要有所覺察。