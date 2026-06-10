鄭麗文赴美高談「台灣和統很難」！張惇涵引「這句總統名言」打臉

即時中心／陳奕劭報導

國民黨主席鄭麗文在美東時間8日拜會紐約曼哈頓「亞洲協會」（Asia Society）並發表專題演講，她在回覆記者問題時說到，兩岸分歧超過百年，現階段若在台灣舉辦公投，要通過和平統一是很困難的。對此，行政院秘書長張惇涵今（10）日回應，不卑不亢、維持現狀是民進黨執政的重點。他也引用美國總統甘迺迪的名言建議鄭麗文。

張惇涵回鄭麗文

張惇涵今天赴立法院出席「立法院第11屆第5會期內政、司法及法制委員會第1次聯席會議」會前受訪表示，民進黨執政從蔡總統到賴總統進行的兩岸政策很清楚，不卑不亢、維持現狀。這不僅是民進黨執政的主要重點，也是絕對大多數國人的期盼跟共識，他們會一直堅持下去。

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張惇涵指出，有注意到鄭麗文昨天去參觀了波士頓的甘迺迪總統圖書館，他也引用甘迺迪總統名言來建議鄭主席，「世界歷史的過程當中，只有少數世代有幸擔負起在危機的關鍵時刻捍衛自由的使命。」，他相信這是每一個台灣人的期盼，也是超越共同的責任。

快新聞／鄭麗文赴美高談「台灣和統很難」！張惇涵引「這句總統名言」回擊

國民黨主席鄭麗文。（圖／民視新聞資料照）

原文出處：快新聞／鄭麗文赴美高談「台灣和統很難」！張惇涵引「美國總統名言」打臉

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