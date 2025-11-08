鄭麗文赴追思會「遭藍綠圍攻」！邱毅讚正確選擇：打開兩岸僵局的一大步
國民黨主席鄭麗文今（8日）參加統派社團舉辦「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，受到民進黨及部分藍營人士砲轟，前立委邱毅透過臉書發文，以前國民黨主席連戰為例，認為鄭麗文此舉不僅非常正確，更是打開兩岸僵局的一大步。
邱毅透過臉書發文，談到鄭麗文參加馬場町紀念公園的秋祭，被民進黨群起而攻，甚至國民黨保守派也發聲批評一事。邱毅回憶，連戰2005年展開「中國破冰之旅」前，就曾邀請共產黨地下黨員陳明忠，到國民黨中常會進行演講。
在邱毅看來，連戰邀請陳明中演講，用意就是向中國伸出和平之手，而當時鄭麗文剛好加入國民黨、並擔任國民黨發言人，因此鄭麗文很清楚「放下反共思維」的重要性，也清楚這會是打開僵局的一大步。
邱毅認為，要化解兩岸的敵意、促進和平，勢必得要放下反共的僵化思維，還要丟掉過度的台灣優越感。邱毅強調，鄭麗文參加追思會，與統派人士及政治受難者家屬互動「是完全正確的」。
國民黨主席鄭麗文今天（11/8）將出席「五○年代白色恐怖受難者秋祭追思慰靈大會」，追思名單中包含共諜吳石，引發爭議。台北市長蔣萬安對此表示，「我認為我們應該紀念捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。」
國民黨主席鄭麗文今（8日）將參加統派社團舉辦「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，大會追思對象包括了1950年被破獲中共安插在國民政府內部最高階共諜將官吳石，引發爭議。綠委吳思瑤痛批鄭麗文「加入共產黨
國民黨主席鄭麗文今（8日）下午2點將出席台灣地區政治受難人互助會，在台北市萬華區馬場町紀念公園舉辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但傳出追思對象包括吳石、朱楓等中共地下黨員及情報人員，引發爭議
李忠憲認為，國民黨的墮落，不是從背叛開始，而是從沉默開始；鄭麗文則代表「高調的投降」，她跑去馬場町追思當年被國民黨處決的共諜吳石，七十年前那是反共信仰的象徵，七十年後卻成了不反共的儀式。
國民黨主席鄭麗文8日出席「台灣地區政治受難人互助會」所舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於採訪通知明確表示，追思對象包含前高階共諜將官吳石，讓鄭麗文的與會立場備受質疑；對此鄭麗文澄清「吳石非活動主角」，強調其間諜的身分跟大眾認知的思想政治犯不同。
國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，但追思對象包含中共地下黨員及情報人員，被民進黨炮轟「敵我不分」。對此，鄭麗文表示這是嚴重的誤導，並非以吳石等人為主角，日前收到的邀請資訊當中也未曾提及吳石等人，且吳石、朱楓等人並不在我們所認定的「政治犯」定義中。
國民黨主席鄭麗文預定明（8）日出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象之一竟包括中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。對此，民進黨發言人戴瑋姍批評，鄭麗文上任後首場公開行程竟是向共諜致意，如此敵我錯置、令人錯亂，難道是在肯定共諜行為嗎？
國民黨主席鄭麗文今天（8日）下午出席由統派團體主辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，而該活動主要追思對象為「共諜」吳石，引發爭議。對此，陸委會今天晚間表達譴責，身為國家重要政黨負責人向全體國民展示，可以將背叛國家、出賣同袍的罪犯洗白成國共之間的自相殘殺與歷史悲劇，將追思共諜的活動美化成捍衛政治立場歧異與維護自由，「這是對國家尊嚴最嚴重的傷害」。
對於受邀參加統派政治受難者團體舉辦的秋祭，其中也包括追思共諜吳石等，國民黨主席鄭麗文今(8)日在會場致詞一開口就提這裡是陳水扁市長創辦的，她出席前從來沒看到「吳石」兩字，她有責任，「更不能瞻前顧後，憂讒畏譏」，「再一次的向所有白色恐怖受難者致敬，也向所有白色恐怖受難者的家屬致上我最高的慰問跟敬意，也希望未來台灣不會再有任何一個人再為自己的政治信仰犧牲」。
楊烈豁出去了！賣萌頭比愛心「啾咪」超反差 陳漢典新婚三周心聲閃爆
新任國民黨主席鄭麗文下午參加「1950 年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」時，因追悼對象中有共諜吳石，再遭染紅，對此前國民黨立委蔡正元也在臉書中痛批，作爲中國國民黨主席，要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，並呼籲中國國民黨應該要改名為「中國國民投降黨」，可能更名符其實。
國民黨主席鄭麗文出席「台灣地區政治受難人互助會」所辦的「白色恐怖秋祭」活動，因追悼者中有被發現共諜與中共地下黨員身分而遭槍斃的吳石，引起批評。鄭麗文面對指控頻頻表示，邀請函等未有提到吳石，不過，現場祭祀布景中，不僅有被列為「犧牲烈士」的吳石，更有被中共列為革命烈士的陳寶倉、朱楓、張志忠、季澐。一同被紀念。
