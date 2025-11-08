鄭麗文赴追思會「遭藍綠圍攻」！邱毅讚正確選擇：打開兩岸僵局的一大步

​國民黨主席鄭麗文今（8日）參加統派社團舉辦「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，受到民進黨及部分藍營人士砲轟，前立委邱毅透過臉書發文，以前國民黨主席連戰為例，認為鄭麗文此舉不僅非常正確，更是打開兩岸僵局的一大步。

邱毅透過臉書發文，談到鄭麗文參加馬場町紀念公園的秋祭，被民進黨群起而攻，甚至國民黨保守派也發聲批評一事。邱毅回憶，連戰2005年展開「中國破冰之旅」前，就曾邀請共產黨地下黨員陳明忠，到國民黨中常會進行演講。

在邱毅看來，連戰邀請陳明中演講，用意就是向中國伸出和平之手，而當時鄭麗文剛好加入國民黨、並擔任國民黨發言人，因此鄭麗文很清楚「放下反共思維」的重要性，也清楚這會是打開僵局的一大步。

邱毅認為，要化解兩岸的敵意、促進和平，勢必得要放下反共的僵化思維，還要丟掉過度的台灣優越感。邱毅強調，鄭麗文參加追思會，與統派人士及政治受難者家屬互動「是完全正確的」。

