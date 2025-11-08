鄭麗文赴馬場町追思「大匪諜」！孫瑋芒斥：與武統中配灣灣小月同調做統戰

近期一名中配網紅「灣灣小月」在台北捷運拍下與其他乘客爭吵的影片，並上傳網路，畫面中除了嗆人「現實生活中的青鳥」，更嗆另一名乘客「自己的國家都不認」，再度掀起「武統中配」爭議。作家孫瑋芒發文指出，國民黨主席鄭麗文今（8日）會到位在萬華的馬場町追思「大匪諜」吳石，配合中國戲劇統戰，而灣灣小月上月也曾到馬場町拍統戰影片。他質疑，台灣各地到底還有多少灣灣小月在敗壞中配形象？

孫瑋芒提到，國民黨主席鄭麗文今日要到馬場町，追思大匪諜吳石。他批評，鄭麗文配合中國劇《沉默的榮耀》做統戰，和武統中配一個調。

孫瑋芒說，在3月檢舉武統中配的風潮中，中配網紅「灣灣小月」被網友點名，移民署未公布對她的處置；灣灣小月收歛一陣子後，又利用「人在臺灣」出來作怪，搞認知戰、煽動武統言論。



孫瑋芒指出，灣灣小月3月以前被網友備份的抖音影片中，她不止一次在臺灣拍片鼓吹紅統，她曾在台北橋下手持標語牌，上面寫著「中國臺灣省，是中國不可分割的一部分」，並以哭腔吶喊「不可否認，台灣就是中國的，台灣就是中國不可分割的一部分」。



孫瑋芒說，10月19日灣灣小月在抖音貼出她到馬場町土丘獻花影片，表示看了中國連續劇《沉默的榮耀》才知道，「吳石、朱楓、聶曦、陳寶倉等烈士就義在這裡」，她說：「吳石將軍明知赴台危險，仍堅定前行，讓我想起眷村的爺爺們，他們當年踏上船的那一刻，可能就知道此生再難見親人，卻仍然選擇為信念而走。」



孫瑋芒提到，吳石時任國民政府國防部中將參謀次長，是潛伏的匪諜，他奉命赴台，繼續從事匪諜行為，而灣灣小月把撤退來台國軍等同大匪諜吳石「為信念而走」，嚴重污辱「眷村的爺爺」，是混淆事實的認知戰。



孫瑋芒說，灣灣小月繼續混淆事實，把來台反共老兵一概視為親共者，指他們為中共而犧牲：「想起我的外公叔公們，那些惦記原鄉的台灣老兵們，如今中國愈來愈強大，是對他們犧牲最好的告慰。」中國安徽網友在灣灣小月影片留言：「沉默的榮耀並沒有大結局，最後一集交給東部戰區，到時候大家再來悼念忠魂英烈。」



孫瑋芒也指出，解放軍東部戰區負責對台作戰，舉行過多次軍演恫嚇台灣，灣灣小月對這則留言按讚，顯示她以間接的方式表達支持「武統」；中國網友紛紛在那則影片留言「解放台灣，以慰先烈」等等。



孫瑋芒批評，央視製作大戲《沉默的榮耀》宣揚吳石等人「英烈」事蹟，效應是鼓勵台灣內部潛伏匪諜效法吳石，不惜一切顛覆中華民國。



孫瑋芒也說，據國家人權博物館網站《國家人權記憶庫》「吳石等叛亂案」，吳石在戰後國共鬥爭時期，到臺灣之前，就為中共提供了許多重要軍事情報；吳石來台後，將大量絕密軍事情報交給女匪諜朱楓，再透過香港傳送到中共華東局情報部和總參作戰部。



有關絕密情報，孫瑋芒說，當中包括《臺灣戰區戰略防禦圖》、最新繪製的《海防前線陣地兵力、火器配置圖》、各防區的《敵我態勢圖》、臺灣海峽與臺灣海區的海流資料、臺灣島各戰略登陸點的地理資料分析，以及當時海軍基地並艦隻部署、空軍機場並機群種類、飛機架數，還有國軍現有陸、海、空部隊人數與武器配備，5個戡亂區及15個重點游擊根據地的負責人名單和兵力配備。



孫瑋芒表示，吳石等叛亂案在1950年被國防部保密局破獲，正值台灣風雨飄搖的年代；軍事法庭1950年5月30日將吳石、朱楓、吳石的副官聶曦、聯勤總部中將第四兵站總監陳寶倉等6人判處死刑，6月10日在馬場町刑場槍決。



孫瑋芒指出，如果吳石等人意圖得逞，台灣將被共軍占領，台灣人將在中共獨裁統治下遭到集體屠殺。他坦言，吳石等叛亂案縱然有株連過廣的爭議，在今日的法律環境下，灣灣小月點名的吳石、朱楓、聶曦、陳寶倉這4人，有軍人身分的吳石、聶曦、陳寶倉是《陸海空軍刑法》第17條所指「為敵人從事間諜活動或幫助敵人之間諜從事活動者」，得判處死刑。



孫瑋芒說，灣灣小月在影片中對吳石等匪諜致悼詞時，語氣生硬，顯示是看稿念，影片有第三人稱視角，拍攝灣灣小月向馬場町土丘獻花，疑似有人合作拍片。他質疑，還有多少個灣灣小月在台灣趴趴走，敗壞著中配的形象？

