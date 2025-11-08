鄭麗文赴馬場町追思「大匪諜」！孫瑋芒斥：與武統中配灣灣小月同調做統戰
近期一名中配網紅「灣灣小月」在台北捷運拍下與其他乘客爭吵的影片，並上傳網路，畫面中除了嗆人「現實生活中的青鳥」，更嗆另一名乘客「自己的國家都不認」，再度掀起「武統中配」爭議。作家孫瑋芒發文指出，國民黨主席鄭麗文今（8日）會到位在萬華的馬場町追思「大匪諜」吳石，配合中國戲劇統戰，而灣灣小月上月也曾到馬場町拍統戰影片。他質疑，台灣各地到底還有多少灣灣小月在敗壞中配形象？
孫瑋芒提到，國民黨主席鄭麗文今日要到馬場町，追思大匪諜吳石。他批評，鄭麗文配合中國劇《沉默的榮耀》做統戰，和武統中配一個調。
孫瑋芒說，在3月檢舉武統中配的風潮中，中配網紅「灣灣小月」被網友點名，移民署未公布對她的處置；灣灣小月收歛一陣子後，又利用「人在臺灣」出來作怪，搞認知戰、煽動武統言論。
孫瑋芒指出，灣灣小月3月以前被網友備份的抖音影片中，她不止一次在臺灣拍片鼓吹紅統，她曾在台北橋下手持標語牌，上面寫著「中國臺灣省，是中國不可分割的一部分」，並以哭腔吶喊「不可否認，台灣就是中國的，台灣就是中國不可分割的一部分」。
孫瑋芒說，10月19日灣灣小月在抖音貼出她到馬場町土丘獻花影片，表示看了中國連續劇《沉默的榮耀》才知道，「吳石、朱楓、聶曦、陳寶倉等烈士就義在這裡」，她說：「吳石將軍明知赴台危險，仍堅定前行，讓我想起眷村的爺爺們，他們當年踏上船的那一刻，可能就知道此生再難見親人，卻仍然選擇為信念而走。」
孫瑋芒提到，吳石時任國民政府國防部中將參謀次長，是潛伏的匪諜，他奉命赴台，繼續從事匪諜行為，而灣灣小月把撤退來台國軍等同大匪諜吳石「為信念而走」，嚴重污辱「眷村的爺爺」，是混淆事實的認知戰。
孫瑋芒說，灣灣小月繼續混淆事實，把來台反共老兵一概視為親共者，指他們為中共而犧牲：「想起我的外公叔公們，那些惦記原鄉的台灣老兵們，如今中國愈來愈強大，是對他們犧牲最好的告慰。」中國安徽網友在灣灣小月影片留言：「沉默的榮耀並沒有大結局，最後一集交給東部戰區，到時候大家再來悼念忠魂英烈。」
孫瑋芒也指出，解放軍東部戰區負責對台作戰，舉行過多次軍演恫嚇台灣，灣灣小月對這則留言按讚，顯示她以間接的方式表達支持「武統」；中國網友紛紛在那則影片留言「解放台灣，以慰先烈」等等。
孫瑋芒批評，央視製作大戲《沉默的榮耀》宣揚吳石等人「英烈」事蹟，效應是鼓勵台灣內部潛伏匪諜效法吳石，不惜一切顛覆中華民國。
孫瑋芒也說，據國家人權博物館網站《國家人權記憶庫》「吳石等叛亂案」，吳石在戰後國共鬥爭時期，到臺灣之前，就為中共提供了許多重要軍事情報；吳石來台後，將大量絕密軍事情報交給女匪諜朱楓，再透過香港傳送到中共華東局情報部和總參作戰部。
有關絕密情報，孫瑋芒說，當中包括《臺灣戰區戰略防禦圖》、最新繪製的《海防前線陣地兵力、火器配置圖》、各防區的《敵我態勢圖》、臺灣海峽與臺灣海區的海流資料、臺灣島各戰略登陸點的地理資料分析，以及當時海軍基地並艦隻部署、空軍機場並機群種類、飛機架數，還有國軍現有陸、海、空部隊人數與武器配備，5個戡亂區及15個重點游擊根據地的負責人名單和兵力配備。
孫瑋芒表示，吳石等叛亂案在1950年被國防部保密局破獲，正值台灣風雨飄搖的年代；軍事法庭1950年5月30日將吳石、朱楓、吳石的副官聶曦、聯勤總部中將第四兵站總監陳寶倉等6人判處死刑，6月10日在馬場町刑場槍決。
孫瑋芒指出，如果吳石等人意圖得逞，台灣將被共軍占領，台灣人將在中共獨裁統治下遭到集體屠殺。他坦言，吳石等叛亂案縱然有株連過廣的爭議，在今日的法律環境下，灣灣小月點名的吳石、朱楓、聶曦、陳寶倉這4人，有軍人身分的吳石、聶曦、陳寶倉是《陸海空軍刑法》第17條所指「為敵人從事間諜活動或幫助敵人之間諜從事活動者」，得判處死刑。
孫瑋芒說，灣灣小月在影片中對吳石等匪諜致悼詞時，語氣生硬，顯示是看稿念，影片有第三人稱視角，拍攝灣灣小月向馬場町土丘獻花，疑似有人合作拍片。他質疑，還有多少個灣灣小月在台灣趴趴走，敗壞著中配的形象？
(圖片來源：三立新聞網)
更多放言報導
康橋帶千名學生違法攀合歡山！旅行社總經理發文洗地「賣慘」...孫瑋芒質疑：知法犯法，有學生寒冷發抖「總指揮沒責任？」
康橋國際學校帶千名學生爬合歡山「違法搭帳篷」 ...孫瑋芒指「應汲取高山的教訓」：而不是偷吃步、開辦「百岳保證班」！校方回應：未來會事先申請
其他人也在看
【何啟聖專欄】花放在吳石碑前 香氣飄向對岸——鄭麗文現身秋祭的思考
何啟聖／資深媒體人 馬場町的風總帶著記憶的迴聲。尤其在白色恐怖秋祭前夕，花束、名單、悼念與儀式像被重新擦亮。吳石的名字再次被置於聚光燈下，被以「受難者」之名反覆呈現。 但在台灣另一處無名的荒地，國民黨政府派往大陸的敵後特工依舊無碑、無名、無人替他們唸一段歷史。水牢裡失溫的人、刑場上倒下的人、死在荒野的影子，沒有上映、沒有紀念、沒有銘刻。 這是台灣記憶中最顯眼...匯流新聞網 ・ 11 小時前
鄭麗文出席追思共諜活動 學者：國民黨「以和平之名」服從共產黨
國民黨主席鄭麗文今（11/8）將出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括當年共諜將官吳石，引起輿論熱議。鄭麗文昨則回應，出席該活動是希望兩岸和解、和平。對此，成功大學電機系教授李忠憲嘆，國民黨從「反共復國」到「不反共求和」只花了70年，但今天的中國國民黨，正以「和平」之名完成了服從中國共產黨之路。太報 ・ 11 小時前
鄭麗文追思共諜將官惹議 蔣萬安：應紀念捍衛中華民國的前輩
國民黨主席鄭麗文自上任後多次發表親中言論，而她今天（8日）下午將出席一場追思共諜將官吳石的統派活動，消息一出，隨即引發爭議。對此，台北市長蔣萬安今天出席活動時受訪回應，自己認為應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。鏡報 ・ 9 小時前
慈大附中25周年 清掃行動手護花蓮
慈大附中走入25周年，校慶就在今天舉行。而昨天，全校師生已經行動「手護花蓮」，這個手是雙手的手，從幼兒園到高中部，加上慈誠懿德爸媽，2千多人，共同完成2500小時的社區服務，身體力行、清掃家園。「...大愛電視 ・ 15 小時前
搶進台北國際旅展 「高雄遊樂園」推優惠
全台最大國際旅遊盛會「2025 ITF台北國際旅展」，昨（7日）起至10日在台北南港展覽館登場，高雄市觀光局結合農漁業、旅宿、伴手禮、交通旅遊套票及特色遊船業者，打造「高雄遊樂園」，旅展期間祭出優惠方案。高雄市觀光局長高閔琳率城市吉祥物高雄熊，化身「一日館長」，帶領農業局與奧「一日農夫」、紅頂穀創穀自由時報 ・ 13 小時前
桃園機場舉辦國際論壇 聚焦航廈舒適度與航網連結重振機場經濟
因應全球航空業變局與市場轉型，並深化國際合作，機場公司昨(7)日舉辦「重振機場經濟：為全球旅客設計航廈舒適度與航網連結」國際論壇。論壇邀請 ACI 國際機場協會亞太及中東區總監 Stefano Baronci、泰國機場集團代理總經理 Paweena Jariyathitipong、OAG 亞洲首席總桃園電子報 ・ 12 小時前
印尼首都清真寺爆炸55人受傷 嫌疑犯年僅17歲
（中央社雅加達7日綜合外電報導）印尼首都雅加達的一座校園內清真寺今天稍早在禮拜期間發生爆炸，已造成55人受傷。相關當局官員表示，這可能是一起攻擊事件，目前一名17歲青少年被列為嫌疑犯。中央社 ・ 22 小時前
「全民普發1萬」讓蔡阿嘎爆氣！意外變催債神器怒喊：欠錢的快吐出來
行政院拍板全民普發1萬元政策後，全民摩拳擦掌準備登記領錢，不過網紅蔡阿嘎卻笑不出來，原來先前積欠他鉅額債務的前員工蘿拉，照理說也將是這波政策的受惠者之一，讓蔡阿嘎氣得直呼：「那1萬給我吐出來！」蔡阿嘎指出自己看到「全民普發1萬」的消息後，立刻想到那些「欠錢不還」的人，氣得在臉書表示：「全民普發1萬，自由時報 ・ 14 小時前
鄭麗文將出席「白色恐怖」秋祭 蔣萬安：應紀念捍衛中華民國的前輩
國民黨主席鄭麗文今（8日）下午兩點將出席統派主辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包括共諜吳石。對此，台北市長蔣萬安認為，應該紀念那些保衛中華民國、保衛台灣的前輩。中天新聞網 ・ 10 小時前
鄭麗文將出席追思共諜吳石 蔣萬安：應紀念捍衛中華民國、保衛台灣前輩
國民黨主席鄭麗文今將出席「五○年代白色恐怖受難者秋祭追思慰靈大會」，追思對象包含共諜吳石。台北市長蔣萬安上午出席捷運東環段CF760區段標工程開工動土典禮前，鄭麗文此舉現在是否合適？他回應，「我認為我們應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。」自由時報 ・ 9 小時前
RPG遊戲常見「HP、MP、SP」是什麼？全名、差別一次搞懂！
在許多電子遊戲中，尤其是 RPG 或 TRPG，不論是哪種語言的版本，經常會看到 HP、MP、SP 這類的英文簡稱吧？通常我們都能理解是分別代表生命、魔力、體力，但你可知道有些縮寫的意思不只如此嗎？又或是你從來都不知道 HP 的完整寫法？這裡筆者將整理遊戲中常見縮寫名稱懶人包，向大家介紹一下它們各自的意思。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 11 小時前
追妨害風化案攔錯人！女主持人遭包圍、搶手機 警致歉：執法過程符合規定
這名女主持人發文表示，當時她在車上突然被警察包圍，要求她立刻下車，手機還直接被拿走，3名警察圍在身旁，將她和同行友人分開詢問，「但我說什麼他們也都不相信，證件給他查，通通都說了，我說拜託你們調監視器！」女主持人提到，在一陣混亂後，她終於證明自身清白，「我原...CTWANT ・ 11 小時前
北捷嗆聲影片遭陸委會盯上？中配「灣灣小月」不忍回應了：借題發揮
一位名叫「灣灣小月」的中國籍配偶網紅，近日在台北捷運內拍攝影片挑釁，與台灣乘客爆口角，嗆聲「自己國家都不認，真的沒見過這種人。」相關影片曝光引起熱議，不少人痛斥她煽動台灣社會應驅逐出境。對此陸委會發言人梁文傑表示相關機關已有在注意，任何案件都會檢視，但得審查後才會確定結果，目前沒辦法給答案。而灣灣小月也在直播中回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 10 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
范姜彥豐先前控訴粿粿與王子邱勝翊「偷吃」事件震撼演藝圈，引發外界熱議。女星周曉涵在風波爆發後曾於社群寫下：「刷了兩天新聞，我完全懂那種細思極恐、隱藏在朋友群裡最後被背叛的心情」，引發聯想是否在針對該事件發聲。她7日出席萬海慈善「讓愛閃耀」公益義賣記者會，首度回應發文初衷，坦言「是有感而發」，因為她過去也曾被閨蜜利用，至今仍難以釋懷。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 11 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 4 小時前