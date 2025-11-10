鄭麗文路線成綠營市長初選提款機？林岱樺：不爭意識形態

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨2026縣市長初選刻正緊鑼密鼓進行中，自今(11/10)至14日起，台南、高雄、嘉義縣將辦理縣市長初選登記，表態參選高雄市長的立委邱議瑩上午前往領表登記並受訪指出，國民黨主席鄭麗文近日祭拜共諜，若是代表藍營未來路線，請問藍委柯志恩怎麼看？投給柯志恩就是投給鄭麗文，支持鄭麗文就是支持中國人的路線，高雄人不會接受。

對此，民進黨立委林岱樺上午回應，鄭麗文祭拜共諜吳石，等於打臉蔣介石，此事已讓藍營炸鍋，史觀的鬥爭，國民黨自己要好好處理，但她希望跟柯志恩在城市願景、政策方面競爭，不落入意識形態的爭執。

針對綠營縣市長初選，高雄將上演立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人之爭，至於登記參選時間，邱議瑩在上午前往登記，許智傑預計周四登記，賴瑞隆、林岱樺尚未確定。

外界關注鄭麗文的言行是否影響明年選舉一事，邱議瑩上午表示，國民黨向威權致敬、祭拜共諜，鄭麗文應對外說清楚，這是國民黨未來要發展的路線嗎？可能代表藍營參選明年高雄市長的柯志恩，是要延續鄭麗文路線嗎？若是，那投給柯志恩就是支持鄭麗文，就是支持中國人的路線，這是高雄市民眼裡不能接受的事。

許智傑也指出，柯志恩恐怕會被國民黨跟鄭麗文的帽子壓著，希望柯志恩能喊出：我們都是台灣人。

林岱樺上午被媒體問到何時會去登記市長初選時，她未給出明確答案，僅表示會在期限內登記；針對鄭麗文祭拜共諜一事，她說，鄭麗文祭拜共諜吳石，等於打臉蔣介石，但自己希望跟柯志恩在城市願景方面競爭，不落入意識形態，才是高雄市民之福。

