鄭麗文轟國防預算玩火！民進黨驚：不可思議

▲對於鄭麗文說法，吳崢回應，為共宣傳的說法，不可理喻、也很奇怪，也讓國人覺得不可思議。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（26）日宣布，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」及預算的規畫，預計在民國115年至122年共8年，投入1兆2500億元的經費，國民黨主席鄭麗文則說，「賴總統在玩火」，讓台海變成火藥庫，把台灣變成兵工廠。對此，民進黨發言人吳崢回應，為共宣傳的說法，不可理喻、也很奇怪，也讓國人覺得不可思議。

對於賴清德宣示，鄭麗文直言，「賴清德在玩火阿」，在大罷免之後，賴清德陷入了內憂外患，嚴重的政治領導危機，國人殷切盼望賴清德調整腳步，重新反省上任一年多來的作為，但是大家沒有看到，反而看到更加激進、危險的手法，將國家安全，2300萬人的安全地推向懸崖。

廣告 廣告

對此，吳崢下午受訪時直言，總統講得非常清楚，為何要強化國防預算？就是防範外國勢力侵略及威脅，這筆預算目標非常明確，就是要讓台灣安全，同時厚植產業，「鄭麗文說這會讓台灣變危險、讓台海變成火藥庫，這樣的說法實在不可理喻，也非常奇怪」。

吳崢指出，台灣長期以來，跨黨派歷任總統國防建軍方向，都是強化自我防衛能力，過去這10幾年來，台灣也從未做過區域和平穩定的挑釁者，反觀中國單方面破壞區域安全跟穩定，例如近期要在黃海實彈演訓、這兩年共機、共艦不斷騷擾周邊海域，甚至包圍台灣揚言做大規模軍事演習，中國對台灣安全恫嚇非常具體。

吳崢進一步說，這樣的狀況下，當然要強化自身防衛的能力，這才是保護國人的負責任政府該做的事，鄭麗文這時候又幫中國講話、附和中共論調？這非常奇怪。

吳崢提到，對於鄭麗文的言論，總統也比喻，如同在家裡裝監視器、安全系統，就有人跳出來說是挑釁小偷、挑釁強盜，怎麼會有這麼奇怪的言論？「鄭麗文的談話非常不可思議，為何要幫中共講話？這讓我們想起來，鄭麗文之前到中國錄影時，說來台海騷擾的共機、共艦，是因為對台海有管轄權」。

吳崢認為，鄭麗文這種為共宣傳的言論，不曉得當上國民黨主席後有無改變論述，若還是抱持這種論調，對台灣主權、安全都有很大威脅，也會讓國人覺得不可思議。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

對戰鍾東錦！陳品安揭優勢有望突圍 笑喊：每天都覺得自己會贏

蘇巧慧戰新北、陳品安選苗栗！賴清德談到這事讓她感動落淚

批藍白版財劃法將舉債5000億！賴清德盼：重新坐下來好好談