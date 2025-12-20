鄭麗文轟綠：心思只放在對付陸配

國民黨主席鄭麗文參加宜蘭縣黨部黨慶切蛋糕慶賀。（記者張正量攝）

記者張正量∕宜蘭報導

針對北捷發生隨機砍人的重大公安事件，國民黨主席鄭麗文二十日在宜蘭表示，這場悲劇徹底擊碎台灣社會原有的純樸，更暴露政府的社會安全網早已嚴重失靈。

鄭麗文出席國民黨宜蘭縣黨部一三一年週年黨慶活動受訪時說，台灣的治安、社會安全網的確出了非常大的問題，相關單位未將治安列為施政重點，反而把心思放在對付陸配身上，難道「一定要等到發生重大治安慘案後才會醒來嗎？」

她說，政府一直不斷要推動的社會安全網，到今天完全禁不起考驗，竟發生這種幾乎等同於「個人孤狼式恐攻」的危險事件，這是在台灣一個善良且純樸單純的社會裡，大家很難接受的事情，如今一而再、再而三的發生。

鄭麗文呼籲，國家社會真的病了，台灣社會需要我們政府真正用心、關心，而不是一直不斷製造政治上的對立、仇恨；當仇恨不斷蔓延，我們的社會會付出難以想像的代價。

鄭麗文指出，現在整個治安與社會安全網已嚴重失靈，呼籲賴總統停止無止盡的政治鬥爭，內政部官員趕快回到崗位上，正視社會病灶，政府更應真正關心人民安全，而非製造對立與仇恨。