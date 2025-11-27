鄭麗文轟賴清德增加國防預算「玩火」 謝志偉酸她1事：像在縱火

記者陳思妤／台北報導

謝志偉酸鄭麗文可否先示範，把自己家、黨部所有的鎖拆掉、保全退掉、滅火器全拋棄，這比較像在縱火。（圖／翻攝自謝志偉臉書）

總統賴清德昨（26）日宣布增加國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心。讓國台辦氣炸開嗆，把台灣推入災難境地，統一大勢不可阻擋。而國民黨主席鄭麗文也隨即開轟，「賴總統，您在玩火啊！」對此，歐盟代表謝志偉大酸，鄭麗文可否先示範，把自己家、黨部所有的鎖拆掉、保全退掉、所有滅火器全拋棄，這不是玩火，比較像在縱火。

賴清德宣布增加國防預算，預計在2026年至2033年，投入1兆2千5百億元的經費，建構包括打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統；引進高科技及人工智慧，建構高效決策、精準打擊之強韌防衛作戰體系；以及提升國防自主，壯大國防產業，邁向經濟與安全雙贏等，具備三大特色的先進防衛作戰體系。

然而，不僅國台辦開嗆賴清德，把台灣推入災難境地，統一大勢不可阻擋，「倚美謀獨」注定失敗，「以武謀獨」必將自取滅亡；鄭麗文也砲轟，「賴總統，您在玩火啊！」將國家安全、全台灣人民幸福推到懸崖邊，面臨重大危機，她表達國民黨立場，希望賴清德三思、懸崖勒馬。

謝志偉在社群平台大酸，剛跟歐盟某國官員會面，話題之一即「民主國家應如何合作以防禦被侵略」，回頭就看到鄭麗文指責賴清德的加強國防之宣示是「玩火」。

「我只能說，為保護國家安全不是在玩火，而是不能當玩笑」，謝志偉建議，鄭麗文可否先示範，把自己家、黨部所有的鎖都拆掉，保全都退掉，還有，記得建築物裏所有滅火器也全拋棄。

「不幹？你在玩火嗎？」謝志偉酸，同意不是在玩火，「看起來是比較像在縱火」。

