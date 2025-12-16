鄭麗文轟賴清德拆解憲政秩序 將國家從民主帶向獨裁

國民黨主席鄭麗文。（鄭麗文辦公室提供）

針對行政院長卓榮泰不副署財劃法惹議，國民黨主席鄭麗文批評賴政府毀憲亂政，賴清德帶領民進黨在做的事，正是一件件拆解我國憲政秩序，以行政意志掐死國會多數民意，將國家從「法治」帶回「人治」，從「民主」帶向「獨裁」。

鄭麗文細數民進黨毀憲亂政事蹟，包括把自己當大法官，逕自不執行三讀法案、違法不編預算，還可以不副署、不執行；總統還不提名大法官，癱瘓憲法法庭，沒收立法院公投權，更用「便當會」取代國會，以黨內會議取代國會決議。

鄭麗文批評賴清德兩年政績只有大罷免，民進黨包裝為「民團社運」發動無差別大罷免，期間造謠預算、操縱媒體風向，甚至由政院高層下令預算「解凍案不送」，只為替罷免輿論添油加火。更在非選舉期間調整檢方績效標準，以選舉查察績效引導檢調追殺在野黨和其支持者，對執政黨則輕輕放下。

對於賴總統說在野獨裁，鄭麗文說，當代表多數民意的在野黨被稱為「獨裁」；當生效的法律，只因總統不喜歡就作廢；當黨務會議凌駕國會決議；當國家最高救濟機制被架空，當一切都變成賴清德說了算，我們與獨裁的距離，究竟還有多遠？人民投下的那一票，還剩下什麼意義？中華民國是亞洲第一個民主共和國。憲政，是我們每個人心中的底線，不是任民進黨政府貼身剪裁的政治工具。

