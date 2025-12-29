鄭麗文轟賴清德挑釁導致中共軍演 總統府：希望藍白回歸做正事

中共解放軍東部戰區今以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習，國民黨主席鄭麗文批評是總統賴清德不斷挑釁、踩紅線。總統府表示，此刻面對外部的威脅，最需要的是內部的團結，希望國民黨、民眾黨回歸正軌，先回立法院做正事、審查預算。

總統府發言人郭雅慧表示，台灣今天面臨的是中國正在台海周邊進行針對性的軍演，此時此刻面對外部的威脅，最需要的是內部的團結，希望國民黨或是民眾黨，大家都回歸到做正事，回歸到正軌，無論是剛剛所提的這些政治議題或是政治的攻擊，都希望能夠回到立法院先做正事。

郭雅慧指出，今天已經是12月29號了，再過兩天即將迎接新的一年，但是中央政府的總預算還在立法院當中，已經要跨年還是沒有完成審查。她也提到，不只攸關國家未來的發展及財政穩健，攸關第一線國軍安危的國防特別條例，也希望能在立法院獲得不分朝野的支持，希望在野兩黨都回歸到做正事來。

