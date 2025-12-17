鄭麗文轟賴「在野獨裁」說 就像男人不會生子 吳子嘉：直指要害

總統賴清德批「在野獨裁」，國民黨主席鄭麗文17日在中常會上砲轟賴清德，批賴胡言亂語，「就像男生不會生小孩，在野是無法獨裁的」；鄭麗文更呼應民眾黨主席黃國昌要「長期抗戰」。媒體人吳子嘉表示，鄭麗文一語道破，直指要害，看出一個核心問題，就是賴卓政府不會經營政府。

針對賴清德批「在野獨裁」，吳子嘉17日在《董事長開講》網路直播節目中認為，鄭麗文批賴總統「不識字又兼沒衛生」。鄭麗文一語道破，看出一個核心問題，就是賴卓政府不會經營政府。談到台灣的未來和美國NSS報告，台灣有非常清晰的重新定位、台灣有一個新的發展可能性，這時我們的政府卻突然要停頓了，這是非常意外的一件事。台灣機會來的時候，結果民進黨政府要開始打內戰、打國民黨。

吳子嘉接著表示，鄭麗文講得很好，男人是不會生小孩的，在野黨也是沒辦法獨裁的，所以整個行政權跟立法權分野來講，行政權是數百倍威力大於立法權，那你怎麼會講，在野是獨裁的。鄭麗文講得很好，台灣出了這種領導者，養老鼠咬布袋，這是台灣人的悲哀。

吳子嘉覺得，我們現在看到賴清德好像對治理國家這件事情的表現，到現在為止，大部分是比較無計可施，無計可施，就是就在拚命的鬧事，因為他從當選到現在為止，一直在鬧事，國家看起來是在退步當中，至於退步的問題，是在結構上的退步，而不是在某一個GDP或某一件小事情上的退步。

吳子嘉表示，他非常高興的是，鄭麗文今天站出來，直指要害，有一個重點，賴清德政府沒有能力或是不懂得如何經營這個國家。鄭麗文說要有長期作戰的準備；他呼應鄭麗文，長期作戰到總統大選完畢。所以他現在看到鄭麗文的說法，罵人第一名的皇冠，他今天晚上頒獎給鄭麗文。

