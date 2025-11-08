鄭麗文辯邀函未提吳石 卓冠廷批：打著和平旗號合理化中共滲透

國民黨主席鄭麗文出席2025年【五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會】，並向吳石等受難者獻花。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文今（8）日下午出席統派團體舉辦的「50 年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因活動中紀念包括共諜將官吳石，引發「敵我不分」批評。鄭麗文強調，邀請函未提及吳石，活動主題在於追思白色恐怖受難者；民進黨發言人卓冠廷則指稱，邀請函的內容充斥統戰言論，質疑整場活動「打著和平旗號，合理化中共滲透」。

鄭麗文在臉書發文表示，該活動並非以吳石或其他共諜為主角，過去年度亦未曾以他們為主要祭悼對象。她指出，五零年代白色恐怖期間，許多人因政治信仰與意識形態付出代價，應聚焦歷史事實，而非模糊焦點。

然而，民進黨發言人兼新北市議員卓冠廷對此提出強烈批評，他指出，鄭麗文所貼出的邀請函內容「滿滿統戰」，其中，用語包括：「島內台獨政客」、「挑動敵意」、「製造恐懼」、「兩岸兵凶戰危」，語氣與中國國台辦的新聞稿如出一轍。卓冠廷認為，該活動由名為「台灣地區政治受難人互助會」的團體舉辦，名稱本身即帶有政治意涵，「光是寫著『台灣地區』就令人警鈴大響」。

卓冠廷批評鄭麗文所貼出的邀請函內容「滿滿統戰」。 圖：翻攝自臉書帳號 @鄭麗文

卓冠廷進一步批評，整個慰靈儀式乃至主辦組織，皆以「追求和平」之名行統戰之實，實際上，是在合理化中國共產黨的滲透與侵略行動。他直言：「鄭麗文的出席，就是背書！」對此，鄭麗文重申自己出席是基於對歷史傷痛的追思，並呼籲各界勿將活動政治化。

