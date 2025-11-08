鄭麗文追思共碟 吳欣岱：假反共真投共
[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席統派團體舉辦的「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念名單包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的高階共諜將官吳石。對此，台灣基進秘書長吳欣岱表示，鄭麗文這舉動等同要把國民黨賣給中國。
吳欣岱臉書發文稱，前幾天她才分享過那部當紅中劇《沈默的榮耀》，是中國共產黨想用「對抗中國國民黨」的敘事，重新包裝促統的正當性。結果沒想到，中國國民黨不但沒有警覺，黨主席鄭麗文還順水推舟地打黨隨棍上呢。
吳欣岱表示，今天下午，鄭麗文將出席由中國促統政黨「台灣民主自治同盟」在馬場町舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。而馬場町，就是《沈默的榮耀》裡，中國國民黨叛將吳石被處決的地方。這個畫面多諷刺，中國共產黨拿中國國民黨的惡行來宣傳統一，結果中國國民黨主席自己走去入戲。
吳欣岱分析，在白色恐怖的歷史中，其實有三種敘事：中國國民黨打著「抗共」的旗號行威權之實，把所有反對者都叫共諜；中國共產黨當年和台灣沒什麼關聯，如今卻硬要為了統戰湊進故事裡；而台灣人早就該明白，敵人的敵人，從來不是朋友。
吳欣岱指出，鄭麗文這一舉動，不只是政治投機，而是戳破中國國民黨假反共、真投共的假面。她親手讓中國國民黨和中國共產黨的敘事合流，讓那句「反共保台」徹底變成笑話，更讓中國國民黨再也分不清自己是誰。諷刺的是，她在黨主席選舉時就被懷疑是靠中國暗助上位。如今，她選擇親赴這場由統戰團體舉辦的「白恐追思會」，那就不只是政治操作，而是一種宣示，中國國民黨不再需要偽裝，因為它已經準備好了要被中國接收。
吳欣岱表示，白色恐怖的加害者，與今日的統戰分部，在同一個祭台上共鳴。鄭麗文沒有替共產黨洗白國民黨的歷史，她只是讓國民黨，親手毀掉自己最後一點假象。台灣人到底什麼時候才會看膩這齣戲？
資料來源：吳欣岱臉書
