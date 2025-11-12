鄭麗文追思共諜吳石惹議 侯友宜：守護台灣民主自由是共識
〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨主席鄭麗文日前參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，悼念對象包括高階共諜吳石等人，引發爭議，藍營憂心此事恐影響明年選舉。對此，新北市長侯友宜表示，守護中華民國，讓台灣民主自由繼續走下去，這是大家的共識。
對於鄭麗文追思吳石引起各界質疑，侯友宜今天在市政會議後受訪表示，守護中華民國，讓台灣民主自由能夠繼續走下去，這是所有人的一個共識，所以大家要讓這個國家、台灣的民主自由繼續走下去。
國民黨主席鄭麗文日前出席在台北市馬場町紀念公園舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因被外界質疑追思對象包括前高階共諜將官吳石，在黨內外引發爭議；「戰鬥藍」召集人、前中廣董事長趙少康今（11）日受訪緩頰說，鄭麗文有自己的觀念，而且已經強調主辦單位邀請時沒提及吳石等共諜，「既然鄭麗文這樣講
國民黨主席鄭麗文日前參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，引起黨內外質疑追思共諜吳石。今（12日）適逢國父孫中山誕辰紀念日，國民黨前主席朱立倫在個人臉書強調，應堅定捍衛中華民國，感念先賢先烈的奮戰。
大陸為當年蔣介石高參吳石拍了部「沉默的榮耀」，將其捧為烈士，在大陸熱播。新任國民黨主席鄭麗文參加白色恐怖秋祭，祭祀對象包括吳石，引發軒然大波，整條河道上，外省掛和中華民國派幾...
在國民黨主席鄭麗文日前參加白色恐怖秋祭活動，引起黨內外質疑追思共諜吳石爭議之際，今天是國民黨總理孫中山誕辰紀念日，前黨主席朱立倫早上在臉書發文強調，應該共同守護中華民國，呼籲所有國民黨人應以孫中山思想為一生奉行的理念，堅定捍衛中華民國，感念先賢先烈奮戰，讓孫中山與前總統蔣經國的理想在全球繼續發光發熱
凡事要講邏輯，更要談歷史的事實，否則就是瞎掰與文盲，拿這種心態是無法杜悠悠之口。 為什麼這麼說呢？如果中國拍個統戰革命劇「沈默的榮耀」大搞統戰，藉由吳石這個「當代雷鋒」統戰樣板人物，可讓鄭麗文整國民黨死去活來，那麼台灣的電影產業，就應該來個台版的「反共的先鋒」。讓世人認識一下劉連昆與邵正宗的角色。 此二人是中共繼張國燾投降國府，所謂「建國後」以來棄暗投明最高階的軍人。他們除了提供我方各項解放軍軍事情報外，在96年台海危機時，各讓國安高層得知導彈演習的彈頭是「啞巴彈」！ 根據相關資料顯示，自1992年開始劉連昆就向軍情局提供大量的機密情報。這些情報有解放軍對外採購的情況，對台6大作戰方式，同時包括中共接受香港計劃等等。同年劉連昆向軍情局提供了中華人民共和國對俄羅斯軍購的軍事機密，俄羅斯向中華人民共和國出售了蘇-27和S-300防空導彈的資訊。 此外，劉連昆通報解放軍向俄羅斯購買蘇-30戰鬥機，同時透露「江澤民新時期的戰略方針」。在台海危機中，也讓國安高層掌握對台軍演東風-15短程彈道導彈的資訊。以上軍事情報對於台灣的戰略規劃、政治回應與戰術部署具有重大的價值。
副總統蕭美琴、前總統蔡英文接連代表台灣到國際發聲，展現民主力量。作家汪浩說，蔡英文與蕭美琴讓自由世界看見台灣，台灣不是挑釁者，而是被圍堵的民主前線，這股力量會堅定的推倒中共圍牆。
傳出國民黨立委翁曉玲被清大科法所拔掉合聘教師的資格，清大也證實翁曉玲已不在合聘師資名單上，不過仍為校內通識中心專任教師。對此，翁曉玲今(12)日解釋，因擔任立委後分身乏術，所以要做些取捨，她表示自己只...
高雄市議會藍綠混戰延燒成口水戰！市長陳其邁11日報告總預算後離席，引爆藍營不滿、主席台遭攻占，議事停擺、總預算延後審查。藍營白喬茵遭網軍出征，反批市府「說謊成性」，陳其邁躲起來2小時，根本還未赴防災會議。陳美雅曬出手臂瘀青照，痛批議會變暴力現場。議長康裕成今（12）日出面喊話，強調防颱優先，呼籲議員勿因政治攻防干擾防災準備。
輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科T17、T18基地塵埃落定，台北市政府已將與新光人壽以44億3406萬4085元的「合意解約金」在10日傍晚送至台北市議會備查，並將於今（12）日下午的大會中進行討論。對此，台北市長蔣萬安稍早回應，若相關程序一切順利通過，預計本週完成土地終止合約簽定程序，地上權設定最快希望能拉到明（2026）年農曆年前，屆時就能將土地轉移給輝達。
令人感動的是，現場一名熱心民眾主動表示願意收養這隻小貓
總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...
民進黨立委沈伯洋日前遭中國當局揚言全球抓捕，他發文怒嗆nobodycares，他昨（12）日更抵達德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，喊話作為勇敢的台...
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？
中共指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，宣布由公安立案偵辦，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。總統賴清德期待立法院長韓國瑜站出來率跨黨派立委聲援沈伯洋。民眾黨團總召黃國昌今天表示，中國無權抓捕任何台灣公民，但至今看不到政府作為。
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......
台灣目前暫行對等關稅稅率為20%，台美關稅談判已接近尾聲，美國媒體Politico 12日引述知情人士指出，美方要求台灣投資「介於南韓3500億美元與日本5500億美元間」，而台灣目標月底前與美敲定協定。
民進黨立委沈伯洋遭重慶公安局立案偵辦，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜，率在野委員共同聲援沈，不過韓國瑜今（12）日...
中共指控民進黨立委沈伯洋涉分裂國家罪，總統賴清德喊話韓國瑜聲援遭藍白批「三軍統帥毫無擔當」。黃暐瀚分析，賴清德是以幹事長經驗期待院長保護委員，並指出2005年朝野都反對反分裂國家法，台灣立場應一致。
台美關稅談判接近尾聲，賴清德總統近日形容「只缺臨門一腳」。美國媒體Politico引述知情人士說法，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，台灣希望月底前和美國敲定協定。