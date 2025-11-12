鄭麗文追思共諜吳石惹議 侯友宜：守護台灣民主自由是共識

[Newtalk新聞] 凡事要講邏輯，更要談歷史的事實，否則就是瞎掰與文盲，拿這種心態是無法杜悠悠之口。 為什麼這麼說呢？如果中國拍個統戰革命劇「沈默的榮耀」大搞統戰，藉由吳石這個「當代雷鋒」統戰樣板人物，可讓鄭麗文整國民黨死去活來，那麼台灣的電影產業，就應該來個台版的「反共的先鋒」。讓世人認識一下劉連昆與邵正宗的角色。 此二人是中共繼張國燾投降國府，所謂「建國後」以來棄暗投明最高階的軍人。他們除了提供我方各項解放軍軍事情報外，在96年台海危機時，各讓國安高層得知導彈演習的彈頭是「啞巴彈」！ 根據相關資料顯示，自1992年開始劉連昆就向軍情局提供大量的機密情報。這些情報有解放軍對外採購的情況，對台6大作戰方式，同時包括中共接受香港計劃等等。同年劉連昆向軍情局提供了中華人民共和國對俄羅斯軍購的軍事機密，俄羅斯向中華人民共和國出售了蘇-27和S-300防空導彈的資訊。 此外，劉連昆通報解放軍向俄羅斯購買蘇-30戰鬥機，同時透露「江澤民新時期的戰略方針」。在台海危機中，也讓國安高層掌握對台軍演東風-15短程彈道導彈的資訊。以上軍事情報對於台灣的戰略規劃、政治回應與戰術部署具有重大的價值。 以

