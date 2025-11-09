鄭麗文追思共諜吳石黨員不挺 國民黨：有責任深化民主、避免戰爭

國民黨主席鄭麗文昨(8)日出席「五○年代白色恐怖受難者追思慰靈大會」，追思對象包括共諜吳石、朱楓等人，引發各界議論，黨內人士也質疑。(記者塗建榮攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席鄭麗文日前喊出「讓台灣人自豪說我是中國人」，接受《德國之聲》訪問時更說「北京沒有要把台灣變成第二個香港」，並參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思前高階共諜吳石。前國民黨立委陳學聖直言，國民黨已被打成急統；前青年部副主任丁瑀更痛批，鄭麗文在踐踏中華民國尊嚴。

對此，國民黨發言人牛煦庭表示，鄭麗文已經在活動當場公開清楚地表態吳石非政治受難者，而是情報工作者，因此不應該是紀念對象。國民黨做為中華民國主要政黨之一，有責任深化民主、也有責任避免戰爭再臨，這才是在參與各種白色恐怖追思紀念活動中所秉持的價值。

牛煦庭說，鄭麗文已經在活動當場、公開清楚地表態吳石非政治受難者、而是情報工作者，因此並不應該是紀念對象；白色恐怖所哀悼紀念的主體是冤案、錯案、假案，以及許多當初懷抱理想參與左翼讀書會，但因為國共內戰、彼此仇恨的嚴峻狀態，而不幸遭到重刑的人。

「中華民國直到現在，都還在為整個社會的和解共生而努力。」牛煦庭表示，「我們要銘記、反省的，是意識形態仇恨將帶來戰爭、毀棄民主，也隨之對人權帶來更大的破壞。國民黨做為中華民國的主要政黨之一，我們有責任深化民主、也有責任避免戰爭再臨，這才是我們在參與各種白色恐怖的追思紀念活動中，所秉持的價值」。

立法院國民黨團首席副書記長林沛祥說，不能隨便解讀歷史，更不能扭曲歷史來幫政治服務，這2天他看到有人說，某某黃泉下有知會跳起來等語，我們不是某某、也沒有資格去講這些話，去刻意幫先人代位思考講話，就是吃人家豆腐而已，這是非常不妥當的。白色恐怖的確是歷史上發生過的傷害及錯誤，也用轉型正義去平復不少事情，而且竟然是吳石以外的共產黨員都被平反了。

林沛祥指出，國共時期雙方都有諜報工作者，我們是否也要考慮去給予相對的尊重及紀念，除了大家都能平復，更重要的是當時兩岸不和平，才會有這麼多令人傷感的事情，因此重點還是兩岸和平，要尊重歷史，也要尊重現在的政治情勢，鄭主席去都去了，把一些固有的成見打破，他不認為是壞事。

