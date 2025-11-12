鄭麗文追思共諜吳石！丁瑀送「這2份禮物」轟：錯就是錯，盼找回黨魂

記者詹宜庭／台北報導

丁瑀送禮物給鄭麗文。（圖／翻攝畫面）

國民黨主席鄭麗文日前參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思前高階共諜吳石，國民黨前青年部副主任丁瑀今（12日）赴國民黨中央送給鄭麗文兩份生日禮物。同時，他也呼籲黨中央新任文傳會、發言人團隊，「錯就是錯！吳石絕對不是單純的情報員，他就是造成百萬國軍將士壯烈犧牲變成英靈的罪魁禍首」。

丁瑀下午2時30分赴黨中央祝國父孫中山及鄭麗文生日快樂。丁瑀受訪表示，自己要送給鄭麗文的第一份禮物是「蔣中正日記1950年版本」，大家翻閱這本書可以看到，第71頁倒數第2行寫明「吳石通匪有據，殊為寒心，令及逮捕」，他要呼籲黨中央新任文傳會、發言人團隊「錯就是錯」，吳石絕對不是單純的情報員，他就是造成百萬國軍將士壯烈犧牲變成英靈的罪魁禍首。

丁瑀提到，「鄭麗文父親自己是老兵，如果當年妳父親在戰爭上讓吳石造成傷害，今天還會有妳鄭麗文主席嗎？希望鄭麗文可以譴責這樣的行為」。這兩天有很多中間選民反應，這次是國民黨找回黨魂的最佳時刻，今天很榮幸可以打響這一炮，響徹雲霄，讓全世界的人知道，國民黨才是守護中華民國的創建者。

丁瑀指出，自己要送給鄭麗文的第二份禮物是國旗咖啡包，希望鄭麗文一天一包，總共十包，可以每天銘記在心國父當年創建中華民國的初心。此外，他還特別準備了鋼琴卡片，鄭麗文想成為獅王，相信樂器之王鋼琴更可以祝賀她，接下來有任何犯錯，就像彈錯了音鍵都不要害怕，重新好好把曲子彈完。

丁瑀也說，當對岸用飛彈對準台灣時候，就要展現出保衛中華民國的決心，呼籲鄭麗文達成「鄭習會」時，當面向習近平分享台灣人希望和平的真心，希望鄭麗文可以秉持國父孫中山初衷帶領國民黨飛上正確、安全航向。

