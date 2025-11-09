鄭麗文追思共諜吳石 吳思瑤批：背叛者追思背叛者剛好而已

〔記者謝君臨／台北報導〕中國國民黨主席鄭麗文8日參加統派團體舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思前高階共諜吳石等人，引發高度爭議。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤批評，吳石才不是什麼「沉默的榮耀」，鄭麗文卻是「高調的背叛」無誤！鄭有著豐富的「背叛履歷」，「背叛者追思背叛者，剛好而已，不是嗎？」

據了解，吳石原為國民政府陸軍中將，表面效忠蔣介石，實際上是中共安插在國民政府內部的高階間諜。主辦單位將共諜吳石等人遺像標註「犧牲烈士」，現場活動手冊中，主辦方更以「沉默的榮耀」為題刊登長文緬懷吳石，聲稱吳石非傳統敘事的「背叛者」，而是與「世代為謀中華振興的志士仁人」一脈相承。

對此，吳思瑤今表示，她昨天批鄭麗文是非不分、敵我不分，乾脆加入共產黨好了。不意外國民黨人也看不下去了，前立委蔡正元酸評鄭麗文「中國國民黨從今以後改名為『中國國民投降黨』，可能更名符其實」。

吳思瑤指出，中國為了遂行「推進統一」，要先從顛覆思想下手，「統一」兩岸史觀至關重大。「沉默的榮耀」間諜劇本身，就是中共中宣部宣傳戰的一環，創造統一正當性，塑造吳石這幫人不是諜匪，而是烈士。

她說，鄭麗文高調祭拜，把白色恐怖染紅，引起台派反彈就算了，更冒著遭致黨內中華民國派撻伐的風險，都要去祭拜投共叛國者，原來是有指令的！

吳思瑤提及，「(中國全國政協主席)王滬寧下令學習吳石精神！」所有涉台機構及人員，含31個省市台辦、統戰系統領導，都要動員起來宣揚吳石精神，鼓勵在台布置人員，「身為台灣人替『祖國』做事不是什麼叛國，而是愛國」，扭曲台灣觀點，強行灌輸大中國史觀，「天下沒有白吃的午餐，原來如此！」

吳思瑤痛批，鄭麗文有著豐富的「背叛履歷」，曾經背棄民進黨投靠國民黨，現在為表忠王滬寧而出賣中華民國，把「沉默的榮耀」搞成「高調的背叛」，實在也不足為奇。「背叛者追思背叛者，剛好而已，不是嗎？」

