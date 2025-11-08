批鄭麗文追思共諜吳石！吳思瑤轟「背棄中華民國」：乾脆加入共產黨
國民黨主席鄭麗文今（8日）參加統派社團舉辦「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於過往的國民黨主席一向拒絕參加相關活動，也讓鄭麗文此行受到關注；而有關鄭麗文出席追思會、追悼高階共諜將官吳石一事，民進黨立委吳思瑤批評，是對中華民國的背棄。
吳石是誰？吳思瑤說明，吳石當年是被共產黨封為「密使一號」、安插在國民黨內部的最高諜報人員，以消滅中華民國為目的，負責替中共竊取中華民國國家機密。直到1950年，蔣介石政府破獲該起共諜案並判處死刑。吳石不僅牽連數位不知名部屬、將官一同被槍決，更在事後被中共奉為「烈士」。
回顧破獲共諜案的當下，蔣介石曾在日記中感慨，吳石的行為讓他感到心寒。吳思瑤表示，如今接任國民黨主席的鄭麗文，選擇追思、祭拜叛國者，若是蔣委員長地下有知，可能會再心寒一次。
吳思瑤直言，包含吳石在內的12名共諜，如果沒有被發現、成功執行任務，那不僅國民黨早就覆亡，中華民國也不會存在。吳思瑤痛批，鄭麗文追思共諜的行徑，不僅是對國軍烈士、遺族最大的褻瀆，更是對白色恐怖受難者最無情的羞辱。
「這不是政治思想的差異，這是嚴重的價值偏差」，吳思瑤指出，鄭麗文上任前就派副主席蕭旭岑赴中國，會見中國國台辦主任宋濤、為合作共謀統一搭台，上任後還追思中共眼中所謂的烈士，不僅扭曲歷史，還是對中華民國的背棄，質疑鄭麗文「到底在急什麼」，並嘲諷表示「乾脆加入共產黨好了」。
