鄭麗文追思共諜吳石 吳思瑤：褻瀆英勇捐軀的國軍烈士

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（本報資料照片）

國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席台灣地區政治受難人互助會舉辦的白色恐怖受難者追思大會，追思對象包含共諜吳石，引發爭議。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，祭拜出賣中華民國的共諜，是對所有在戰場上英勇捐軀的國軍烈士、遺族莫大的褻瀆，也是對所有白色恐怖受難者們施以無情的羞辱。

吳思瑤表示，吳石被中共封為「密使一號」，是中共滲透在我國軍內部的最高諜報人員，竊取國家機密，助共消滅中華民國。1950年將吳石緝拿逮捕並槍決的，就是蔣介石，且蔣曾在日記中記載吳石讓其「心寒」，鄭麗文祭拜叛國者，蔣介石地下有知，應該又「心寒」一次吧！吳思瑤說，吳石這幫共諜同夥12人，當年如果任務成功，國民黨早就沒了，中華民國也沒不存在了。

吳思瑤批評，祭拜出賣中華民國的共諜，是對所有在戰場上英勇捐軀的國軍烈士、遺族莫大的褻瀆，也是對所有白色恐怖受難者們施以無情的羞辱，「把白色恐怖染紅了，把中華民國出賣了」，這是毀滅式的國家危機，帶給台灣社會莫大的羞辱。

對於鄭麗文強調出席祭悼活動是希望兩岸和平，盼人民不需要再為自己的政治信仰付出生命代價，吳思瑤說，這不是政治思想的差異，這是嚴重的價值偏差，對中華民國的背棄。她更酸說，「鄭麗文到底在急什麼？乾脆加入共產黨好了啦！」

