鄭麗文追思共諜吳石！國民黨前青年部副主任轟｢踐踏中華民國尊嚴｣

國民黨鄭麗文出席2025年【五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會】，並向吳石等受難者獻花。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文8日出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」，紀念名單包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的高階共諜將官吳石。對此，國民黨不分區立委提名人、前青年部副主任丁瑀痛批，吳石就是歷史認證的共諜，鄭麗文非但沒有公然譴責，反而還公開出席相關紀念活動，此舉絕對是一種踐踏中華民國尊嚴的行為。

丁瑀指出，國民黨主席應該「無時無刻」捍衛中華民國，對於鄭麗文公然參與叛國賊吳石相關紀念活動，以及公開說發動全面侵略烏克蘭戰爭的俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）不是獨裁者等不恰當行為與刺激性言論，感到震驚和失望。吳石就是歷史認證的共諜，鄭麗文非但沒有公然譴責，反而還公開出席相關紀念活動，此舉絕對是踐踏中華民國尊嚴的行為。

丁瑀續指，吳石固然不重要，重要的是「無時無刻」維護中華民國權益，而不是一昧的媚共，甚至幫中共的盟友普丁說話。普丁或許在鄭麗文主席的眼裡不是獨裁者，但對他和許多人來說，普丁就是一位不折不扣的獨裁者，更是一位不尊重人權、濫殺無辜、破壞和平的侵略者。和平繁榮，是不分藍、綠、白、紅，所有人的共同目標。

丁瑀建議，鄭麗文不需要等到「鄭習會」才展開和中國國家主席習近平的對話，現在就應該立即對談，用國民黨主席的身分要求習近平銷毁所有對台灣的攻擊性武器，才是真正有意義的對話。身為黨主席應當傾聽所有人的聲音，但國父孫中山先生的外曾孫王祖耀日前赴國民黨中央拜會鄭麗文，卻吃了閉門羹。

丁瑀強調，鄭麗文是宣讀國父孫中山遺囑上任的，但上任後居然連1分鐘都不願意給國父的後代，成何體統。鄭麗文於黨主席選舉期間喊的口號「我們都是中國人」，是一句缺乏政治敏感度的口號，應該要說「我們都是中華民國人」。沒有「國」就沒有「家」，希望更多愛國者能夠一起站出來，守護中華民國得來不易的民主自由。

