鄭麗文追思共諜吳石 國民黨青年直言失望：踐踏中華民國尊嚴

國民黨主席鄭麗文昨日下午出席由統派團體所主辦之秋祭，該活動追思對象包含過去最高階共諜吳石，引發軒然大波。（資料照片／李智為攝）

國民黨主席鄭麗文昨日下午出席由統派團體所主辦之秋祭，該活動追思對象包含過去最高階共諜吳石，引發軒然大波，如今連黨內青年也不挺。國民黨前青年部副主任丁瑀今（9日）直言，吳石是歷史認證的共諜，鄭麗文此舉已踐踏中華民國尊嚴，因此對於這類不恰當行為，他感到震驚、失望。

丁瑀今天表示，國民黨主席應無時無刻捍衛中華民國，因此他對於鄭麗文公然參與叛國賊吳石相關紀念活動，以及公開說發動全面侵略烏克蘭戰爭的俄羅斯總統普廷不是獨裁者等不恰當行為與刺激性言論，感到震驚和失望。

丁瑀指出，吳石就是歷史認證的共諜，鄭麗文非但沒有公然譴責，反而還公開出席相關紀念活動，此舉絕對是一種踐踏中華民國尊嚴的行為。他說，吳石固然不重要，重要的是「無時無刻」維護中華民國權益，而不是一昧的媚共，甚至幫中共的盟友普廷說話。

丁瑀認為，普廷或許在鄭麗文主席的眼裡不是獨裁者，但對他和許多人來說，普廷就是一位不折不扣的獨裁者，更是一位不尊重人權、濫殺無辜、破壞和平的侵略者；和平繁榮應是不分藍、綠、白、紅，所有人的共同目標。他建議，鄭麗文不需要等到「鄭習會」才展開和中國國家主席習近平的對話，現在就應立即對談，用國民黨主席的身分，要求習近平銷毁所有對台灣的攻擊性武器，才是真正有意義的對話。

丁瑀也提及，鄭麗文身為黨主席，就應當傾聽所有人的聲音，但國父孫中山先生的外曾孫王祖耀，日前赴國民黨中央拜會鄭麗文，卻吃了閉門羹。他感嘆，鄭麗文是宣讀國父孫中山遺囑上任的，但上任後居然連1分鐘都不願意給國父的後代，成何體統？

另外，丁瑀也說，鄭麗文於黨主席選舉期間喊的口號「我們都是中國人」，是一句缺乏政治敏感度的口號，應該要說「我們都是中華民國人」；因為沒有「國」就沒有「家」，希望更多愛國者能夠一起站出來，守護中華民國得來不易的民主自由。



