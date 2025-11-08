鄭麗文追思共諜吳石 蔡正元痛批：國民黨改名投降黨
新任國民黨主席鄭麗文在今（8）日下午參加「1950 年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」時，追悼對象中有共諜吳石。對此，前國民黨立委蔡正元在臉書中痛批，作爲中國國民黨主席，要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，並呼籲中國國民黨應該要改名為「中國國民投降黨」，可能更名符其實。
蔡正元對鄭麗文追悼吳石一事也在臉書中發文，表示台灣所謂的白色恐怖其實就是中共台灣工作會書記蔡孝亁被捕時所供出來的1800多名共產黨員，其中1,500多名已經供在北京神壇上，這些人的罪名有沒有嚴重到死刑，是一樁歷史公案，因爲同樣情形在對岸也好不到那裡去。當時的共產黨員常以各種讀書會的名義，從事各種組織活動以及顛覆政府的工作，國共內戰是是非非現在已成歷史論題，但是共產黨書記蔡孝亁領導的組織當然不限於吳石等特工人員，更多是用於顛覆政府所發展的組織。
蔡正元提到，顛覆工作與特務工作當然有所不同，這些人是否可以定位爲「政治受難者」那就要看從什麼人的觀點來看，至少目前還沒看過對岸的領導人去祭拜過什麼「國民黨的政治受難者」。
對此蔡正元也痛批，作爲中國國民黨主席要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，中國國民黨從今以後改名爲「中國國民投降黨」可能更名符其實。
