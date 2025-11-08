國民黨可改名「投降黨」！鄭麗文追思共諜吳石 蔡正元批顛倒歷史定位

國民黨主席鄭麗文上任一週，今出席由「台灣地區政治受難人互助會」等統派團體舉辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思慰靈大會」(秋祭)引發爭議。(記者塗建榮攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨主席鄭麗文上任一週，今出席由「台灣地區政治受難人互助會」等統派團體舉辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思慰靈大會」(秋祭)引發爭議，她受訪聲稱：「秋祭活動已經超過30年了，從來沒有以吳石先生作為一個祭悼的對象」，但現場佈景卻將共諜吳石列為「犧牲烈士」，更以專文緬懷吳石。前立委蔡正元表示，身爲國民黨主席要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，中國國民黨從今以後改名爲「中國國民投降黨」更名符其實。

蔡正元今天在臉書以「白色恐怖與政治受難者」為題，指出台灣所謂的白色恐怖，其實就是中共台灣工作會書記蔡孝亁被捕時所供出來的1800名共產黨員，這些人的罪名有沒有嚴重到死刑，是一樁歷史公案，因爲同樣情形在對岸也好不到那裡去，當時的共產黨員常以各種讀書會的名義從事各種組織活動以及顛覆政府的工作，國共內戰是是非非現在已成歷史論題。

蔡正元表示，但是共產黨書記蔡孝亁領導的組織當然不限於吳石等特工人員，更多是用於顛覆政府所發展的組織，顛覆工作與特務工作當然有所不同，這些人是否可以定位爲「政治受難者」，那就要看從什麼人的觀點來看，「至少目前還沒看過對岸的領導人，去祭拜過什麼『國民黨的政治受難者』」。

蔡正元諷刺，作爲中國國民黨主席要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，中國國民黨從今以後改名爲「中國國民投降黨」，可能更名符其實。

