鄭麗文追思共諜吳石「蔣介石心寒」吳思瑤：乾脆加入共產黨好了啦
[Newtalk新聞] 國民黨席鄭麗文今（8）天參加統派社團舉辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，這場大會追思對象中共安插在國民政府內部最高階共諜將官吳石，引發議論。對此，民進黨立委吳思瑤批評，繼「普丁不是獨裁者」後，鄭主席又一驚世駭俗力作，把過去的共諜當烈士祭拜，是要鼓吹更多的共諜？是非不分更是敵我不分，鄭麗文乾脆加入共產黨好了啦。
擔任國民黨內部最高情報官國防部中將參謀次長的吳石從南京時期即不斷向中共洩密，多次將國軍在東南、華南、台灣的部署情況等重要情報遞交中共領導層，來台後繼續從事地下工作而遭查獲，被當時國民黨政府判處死刑，也牽連多名無辜部屬、將官同被槍決；吳石後被中共奉為「烈士」，近日更拍攝電視劇集紀念。
吳思瑤在臉書發文寫道：「吳石何許人也？中共封為『密使一號』，是中共滲透在我國軍內部的最高諜報人員，竊取國家機密，助共消滅中華民國。1950年將吳石緝拿逮捕並槍決的，就是蔣介石。蔣介石曾在日記中記載吳石讓他『心寒』，鄭麗文祭拜叛國者，蔣委員長地下有知，應該又『心寒』一次吧！」
吳思瑤指出：「吳石這幫共諜同夥12人，當年如果任務成功，國民黨早就沒了，中華民國也不存在了。祭拜出賣中華民國的共諜，是對所有在戰場上英勇捐軀的國軍烈士、遺族莫大的褻瀆，也是對所有白色恐怖受難者們施以無情的羞辱。這不是政治思想的差異，這是嚴重的價值偏差，對中華民國的背棄。」
吳思瑤直言：「上任前就派副主席蕭旭岑見宋濤，為「兩黨合作共謀統一」搭台。上任後就要追思「中共烈士」，扭曲歷史，輸誠媚共。鄭麗文到底在急什麼？乾脆加入共產黨好了啦！」有網友留言回應：「現在KMT跟CCP也沒分別，就是台灣支部」、「多少國民黨黨員情報人員被他通匪害死」、「這幫人一旦掌權，搞不好吳石會入祀忠烈祠」。
