鄭麗文追思共諜吳石 蔣萬安有意見：應紀念保衛台灣的前輩

台北市長蔣萬安市認為，我們應該紀念保衛台灣的前輩。資料照，廖瑞祥攝



國民黨主席鄭麗文今天（11/8）將出席「五○年代白色恐怖受難者秋祭追思慰靈大會」，追思名單中包含共諜吳石，引發爭議。台北市長蔣萬安對此表示，「我認為我們應該紀念捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。」

吳石是中共潛伏在國軍最高級別的諜報人員，官拜國防部中將參謀次長，中共華東局給他的代號是「密使一號」，徐蚌會戰前曾遞交重要情報給中共，來台後仍從事地下工作，1950年3月被捕，遭國民黨政府在馬場町刑場處決；中共後來將其奉為革命烈士，還為他設立雕像，今年更拍攝《沉默的榮耀》電視劇，由著名演員于和偉飾演吳石。

廣告 廣告

鄭麗文今天下午將出席統派社團在馬場町舉辦的追思會，引發外界關注，鄭麗文說，這事希望兩岸和解之舉。

更多太報報導

坦言補充保費「2萬元門檻太低」 陳時中：政策沒有轉彎、要有劫富濟貧精神

白色恐怖秋祭遭指「祭拜最高階共諜吳石」 主辦方：絕非事實

出席白色恐怖追思會悼念共諜挨批 鄭麗文：活動非以吳石等人為主角