鄭麗文追思共諜將官惹議 蔣萬安：應紀念捍衛中華民國的前輩
國民黨主席鄭麗文自上任後多次發表親中言論，而她今天（8日）下午將出席一場追思共諜將官吳石的統派活動，消息一出，隨即引發爭議。對此，台北市長蔣萬安今天出席活動時受訪回應，自己認為應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。
鄭麗文今天下午將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但該活動主要的追思對象為當時共產黨安插在國民黨政府的最高階共諜將官吳石。此外，中國官方近期更指導統戰意味濃厚的電視劇「沉默的榮耀」，背景與主角正是吳石，而鄭麗文又代表國民黨出席該活動，引發各界質疑。
不過，鄭麗文昨出席活動時回應，自己出席相關追思活動，就是希望兩岸和解、兩岸和平，「希望台灣人民不會再因為自己的政治理想付出生命代價」。
對此，蔣萬安今天上午出席活動時，被媒體問到，覺得鄭麗文今天下午要紀念吳石合適嗎？蔣萬安強調，「我認為我們應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩」。
更多鏡報報導
鄭麗文將出席統派活動「追思共諜」 曹興誠批：要讓台灣人都變成中國人
鄭麗文將出席「追思共諜」活動 民進黨呼籲「切勿敵我不分、配合中共統戰」
國民黨團取消「總召2年條款」支持傅崐萁連任？鄭麗文：尊重黨團自主
其他人也在看
馬習會10周年 馬英九籲賴總統懸崖勒馬「讓兩岸遠離戰爭」
昨天是馬習會十周年，前總統馬英九強調，這場會晤是「兩岸交流制度化」的最高實踐。他呼籲賴總統，應立即懸崖勒馬，讓兩岸遠離戰...聯合新聞網 ・ 1 天前
大採購時代 美陸軍計畫2028前採購100萬架無人機
無人機普及裝備於軍隊中已經是國際共識，雖然美軍自認起步較慢，但美國陸軍已經設定目標，計畫在2028年前採購各類型無人機共100萬架，於各部隊廣泛部署。法國國際廣播電台報導，美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）表示，美國陸軍目前每年僅採購約5萬架無人機，雖然100萬架目標充滿挑戰，自由時報 ・ 1 天前
鄭麗文「追思共諜將官吳石」！蔣萬安：應該紀念捍衛中華民國的前輩
國民黨新任主席鄭麗文當選後收到中國國家主席習近平賀電，她也多次表態，「我們是中國人」，今（8）日下午還要出席秋祭活動，和中國政黨一起追思追求統一的青年以及共諜將官吳石，引起爭議。對此，台北市長蔣萬安表態，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文追思共諜！綠委批：形同吐蔣介石口水
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將出席統派團體舉辦的「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念名單包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的高階共諜將官、遭到蔣介石政府槍斃的吳...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
鄭麗文：白色恐怖追思活動並非以吳石等人為主角
國民黨主席鄭麗文今天下午將參加「二0二五年五0年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於該活動被外界質疑追思對象包括前高階共諜吳石等人，鄭麗文今天中午在個人臉書PO出主辦單位「台灣地區政治受難人互助會」聲明，並強調外傳訊息為嚴重誤導，追思活動並非以吳石等人為主角，她日前收到的邀請資訊中也未曾提及吳石等人。自由時報 ・ 23 小時前
蔣萬安表態應紀念捍衛中華民國者 鄭麗文「追思共諜」：他講的也沒錯
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席，「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但被質疑是「追思共諜」。台北市長蔣萬安表態，應該紀念捍衛中華民國的前輩。對此，鄭麗文說，「那當然！蔣市長講的也沒有錯」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
陳柏惟嗆「認祖歸宗」 7年前影片自打臉
[NOWnews今日新聞]網紅「館長」陳之漢日前到中國直播旅遊，喊話要幫總統賴清德尋根，跑到福建的賴氏家廟，前立委陳柏惟痛批，用血緣認祖歸宗是落後國家的行為，還說若英國弄一個「Michael宗祠」，那...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文追思共諜吳石「蔣介石心寒」吳思瑤：乾脆加入共產黨好了啦
[Newtalk新聞] 國民黨席鄭麗文今（8）天參加統派社團舉辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，這場大會追思對象中共安插在國民政府內部最高階共諜將官吳石，引發議論。對此，民進黨立委吳思瑤批評，繼「普丁不是獨裁者」後，鄭主席又一驚世駭俗力作，把過去的共諜當烈士祭拜，是要鼓吹更多的共諜？是非不分更是敵我不分，鄭麗文乾脆加入共產黨好了啦。 擔任國民黨內部最高情報官國防部中將參謀次長的吳石從南京時期即不斷向中共洩密，多次將國軍在東南、華南、台灣的部署情況等重要情報遞交中共領導層，來台後繼續從事地下工作而遭查獲，被當時國民黨政府判處死刑，也牽連多名無辜部屬、將官同被槍決；吳石後被中共奉為「烈士」，近日更拍攝電視劇集紀念。 吳思瑤在臉書發文寫道：「吳石何許人也？中共封為『密使一號』，是中共滲透在我國軍內部的最高諜報人員，竊取國家機密，助共消滅中華民國。1950年將吳石緝拿逮捕並槍決的，就是蔣介石。蔣介石曾在日記中記載吳石讓他『心寒』，鄭麗文祭拜叛國者，蔣委員長地下有知，應該又『心寒』一次吧！」 吳思瑤指出：「吳石這幫共諜同夥12人，當年如果任務成功，國民黨早就沒了，中華民國也不存在了。祭拜新頭殼 ・ 1 天前
高金素梅突撤案！直呼匪夷所思 伍麗華曝真相：修選罷法排黑條款
立委高金素梅、謝龍介、蘇清泉等人提案修改公職人員選罷法第26條，卻在7日的立法院會上突然撤案。民進黨立委伍麗華指出，法案修正內容竟是「反排黑條款」，而根據該修正案內容，原法規中明訂犯內亂、外患、組織犯罪、貪汙等罪者經有期徒刑判決確定後不得登記為候選人，法案卻將緩刑期間內未曾再受有期徒刑以上之宣告，並於緩刑期滿十年以內未故意再犯有期徒刑以上之罪者排除在限制外。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
國旅要加油！賴清德宣布：組觀光國家隊
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（7）日出席國際旅展時表示，去年的國旅觀光產值，已經有8378億元，希望在2030年，能達到兆元產值的目標，同時，要組國家隊推動國旅，「儘速地成立專責單位、研究單...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文追思對象含「匪諜」輿論炸鍋！張景森痛批對人權受難者及其家屬二次傷害：繼連戰之後，向北京大跳政治大腿舞
張景森表示，這樣的表態和說辭，以一句不客氣的評語來說：「像是繼連戰之後，向北京大跳政治大腿舞。」真正的和平必須建立在清楚的價值邊界上，大家已經看到，其實鄭麗文的價值跟多數人不太一樣。放言 Fount Media ・ 18 小時前
鄭麗文將出席追思共諜吳石 蔣萬安：應紀念捍衛中華民國、保衛台灣前輩
國民黨主席鄭麗文今將出席「五○年代白色恐怖受難者秋祭追思慰靈大會」，追思對象包含共諜吳石。台北市長蔣萬安上午出席捷運東環段CF760區段標工程開工動土典禮前，鄭麗文此舉現在是否合適？他回應，「我認為我們應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。」自由時報 ・ 1 天前
鄭麗文今將出席統派活動追思共諜吳石 侯友宜這樣看
國民黨主席鄭麗文今預計出席由「台灣地區政治受難人互助會」與「台灣民主自治同盟（台盟）」等爭議統派團體舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念1950年代中共安插在國民黨政府內部最高階共諜將官吳石。對此，新北市長侯友宜今天出席活動受訪回應，任何需要面對的事情，一定要遵守法規，符合社會的期待，這自由時報 ・ 1 天前
分析／稱追思會與「共諜」無關遭主辦方打臉 鄭麗文配合中共敘事難辨解
國民黨新任黨主席鄭麗文今天（8日）赴馬場町紀念公園出席由統派團體舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但活動主要祭悼對象竟為中共當年安插在國府內部的最高階「共諜」將官吳石，引發輿論譁然。鄭麗文辯稱追思活動與吳石無關，卻頻遭主辦單位打臉。鄭麗文配合中共敘事追思共諜，還以「兩岸和平」作為出席的正當理由，何其荒謬。鏡報 ・ 15 小時前
扯陸配翻車！王義川轟漲健保費先解決「依親」醫藥記者打臉了
衛福部研擬健保補充保費三大改革，部長石崇良6日親上火線說明，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」，消息引發外界討論。綠委王義川則批評，健保費調漲前，要先解決沒繳過健保費的大陸人來台依親卻能使用台灣健保的問題。對此，有資深醫藥記者指出，台灣對大陸居民使用健保均有名額限制，質疑王義川根本沒仔細讀健保相關法規與資料。中時新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文追思共諜惹議 蔣萬安：應紀念捍衛中華民國的前輩
「台灣地區政治受難人互助會」今日舉辦白色恐怖秋祭追思活動，追思對象之一為共諜吳石。吳石曾任國防部中將參謀次長，卻同時是中共在國民黨內部的最高情報官，遭查獲後被判處死刑。其後吳石被中共追封為「烈士」，近日更有影視作品以他為題材拍攝。針對鄭麗文將與會一事，蔣...CTWANT ・ 23 小時前
鄭麗文將出席統派活動「追思共諜」 曹興誠批：要讓台灣人都變成中國人
甫上任一週的國民黨主席鄭麗文傳出今天（8日）下午將出席一場追思共諜將官吳石的統派活動，消息一出，隨即引發爭議。鄭麗文昨則回應，自己出席相關追思活動，就是希望兩岸和解、兩岸和平。對此，聯電創辦人曹興誠今天發文批評，鄭麗文當選國民黨主席後，不再遮遮掩掩，更大方地「出櫃」，公開承認國民黨和中共的「同志」關係，要去祭拜被蔣介石槍斃的共諜，「讓台灣人都變成中國人」。鏡報 ・ 1 天前
鄭麗文親共激進化？中配逆襲？目的鋪陳特首之路？
論壇中心／邱暐琪報導國民黨新任黨主席鄭麗文，今（8日）將出席由統派舉辦的最高階共諜將官吳石的追思活動，鄭麗文強調目的是希望兩岸和解、和平，遭外界質疑是敵我不分。對此，政治評論員余莓莓在《台灣最前線》節目中直言，鄭麗文大剌剌地要參加一個共諜的紀念活動，這種越來越激進的作為，一點一滴的累積下來對台灣的傷害恐怕難以想像。民視 ・ 1 天前
影/鄭麗文掀入黨潮！藍議員證實是真的：很多民眾打來問
國民黨文傳會主委吳宗憲、國民黨發言人牛煦庭今天（7日）表示，黨主席鄭麗文當選後短短20天內，已有2405人入黨，引發討論。關於鄭麗文掀起入黨潮，國民黨新北市議員陳偉杰透露，最近確實碰到很多民眾在詢問入黨，也有不少人在詢問如何恢復黨籍。中天新聞網 ・ 1 天前
傅崐萁當萬年總召？國民黨團廢2年條款 鄭麗文：林德福新聞是子虛烏有
國民黨立法院黨團現任總召傅崐萁的任期將到明年1月底屆滿，日前傳出，國民黨新任主席鄭麗文有意要讓國民黨立委林德福接任，不過，國民黨立法院黨團今（7）日決議，刪除總召得連任一次、任期最長兩年的規定，也代表傅崐萁可以繼續挑戰連任。對此，鄭麗文強調，有關林德福的新聞是子虛烏有，她完全尊重黨團自主。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前