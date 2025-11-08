鄭麗文追思共諜將官惹議 蔣萬安：應紀念捍衛中華民國的前輩

針對鄭麗文將出席統派活動「追思共諜」，台北市長蔣萬安今天（8日）受訪表示，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。（圖／北市府提供）

國民黨主席鄭麗文自上任後多次發表親中言論，而她今天（8日）下午將出席一場追思共諜將官吳石的統派活動，消息一出，隨即引發爭議。對此，台北市長蔣萬安今天出席活動時受訪回應，自己認為應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。

鄭麗文今天下午將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但該活動主要的追思對象為當時共產黨安插在國民黨政府的最高階共諜將官吳石。此外，中國官方近期更指導統戰意味濃厚的電視劇「沉默的榮耀」，背景與主角正是吳石，而鄭麗文又代表國民黨出席該活動，引發各界質疑。

不過，鄭麗文昨出席活動時回應，自己出席相關追思活動，就是希望兩岸和解、兩岸和平，「希望台灣人民不會再因為自己的政治理想付出生命代價」。

對此，蔣萬安今天上午出席活動時，被媒體問到，覺得鄭麗文今天下午要紀念吳石合適嗎？蔣萬安強調，「我認為我們應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩」。



