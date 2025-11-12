鄭麗文追思共諜延燒 朱立倫紀念國父誕辰喊「捍衛中華民國」

國民黨前主席朱立倫強調，應堅定捍衛中華民國。(翻攝自朱立倫臉書)

國民黨主席鄭麗文日前參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，引起黨內外質疑追思共諜吳石。今（12日）適逢國父孫中山誕辰紀念日，國民黨前主席朱立倫在個人臉書強調，應堅定捍衛中華民國，感念先賢先烈的奮戰。

國民黨主席鄭麗文日前參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包含前高階吳石等共諜，並稱吳石與政治犯、白色恐怖受難者不同，引發熱議。

今（12日）為國父孫中山誕辰紀念日，國民黨前主席朱立倫在在個人臉書發文表示，國民應共同守護中華民國，緬懷孫中山「天下為公」的精神，他畢生為民族獨立、民權自由、民生幸福而奮鬥，留下堅定不移的民主基礎。

朱立倫強調，孫中山的思想就是國民黨的靈魂，他的理想更是國民持續奮鬥的方向，而國民黨的思想則是孫中山的思想、國民黨的精神就是前總統蔣經國的精神，蔣經國秉持孫中山的信念，以愛台灣、守護人民為志，並推動民主化、現代化與經濟繁榮，讓中華民國在自由的天空下屹立不搖。

朱立倫呼籲，國民應秉持這種信念，堅定捍衛中華民國，感念先賢先烈的奮戰，讓孫中山與蔣經國的理想在全球繼續發光發熱。





