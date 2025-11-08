鄭麗文追思共諜引熱議 蔣家後代蔣萬安：我們應紀念捍衛中華民國的前輩

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

新任國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將出席馬場町白色恐怖秋祭追思會，不過今天追思名單上，出現當年中共安插在國民政府內部最高階的共諜將官吳石，引起不小爭議。身爲蔣家後代的台北市長蔣萬安今天受訪時被問及此事時說，他認為我們應該紀念捍衛中華民國、保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩。

蔣萬安。（圖／資料照）

吳石為國防部中將參謀次長，但同時他也是中共在國民黨內部最高情報官，遭查獲後，被當時國民黨政府判處死刑。吳石後被中共奉為「烈士」，近日更拍攝電視劇集紀念。鄭麗文今天下午將參加統派社團舉辦「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思名單中出現吳石，掀起熱議。

蔣萬安今天被問及此事時僅說，我們應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。



