鄭麗文追思共諜引熱議 蔣家後代蔣萬安：我們應紀念捍衛中華民國的前輩
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導
新任國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將出席馬場町白色恐怖秋祭追思會，不過今天追思名單上，出現當年中共安插在國民政府內部最高階的共諜將官吳石，引起不小爭議。身爲蔣家後代的台北市長蔣萬安今天受訪時被問及此事時說，他認為我們應該紀念捍衛中華民國、保衛台灣，為中華民國犧牲奉獻的前輩。
吳石為國防部中將參謀次長，但同時他也是中共在國民黨內部最高情報官，遭查獲後，被當時國民黨政府判處死刑。吳石後被中共奉為「烈士」，近日更拍攝電視劇集紀念。鄭麗文今天下午將參加統派社團舉辦「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思名單中出現吳石，掀起熱議。
蔣萬安今天被問及此事時僅說，我們應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。
更多FTNN新聞網報導
NCC委員再遭封殺！賴士葆：一年過去有沒有這組織都無所謂 可廢掉了
健保補充保費惹怨卓榮泰7小時急喊停 許宇甄：政治投機、把小資族當羔羊
鄭麗文追思共諜聲援武統陸配？陸委會：污辱因共諜而死的萬千軍民
其他人也在看
蔣萬安表態應紀念捍衛中華民國者 鄭麗文「追思共諜」：他講的也沒錯
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席，「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但被質疑是「追思共諜」。台北市長蔣萬安表態，應該紀念捍衛中華民國的前輩。對此，鄭麗文說，「那當然！蔣市長講的也沒有錯」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
蔣萬安能替選將站台? 民眾黨冷回:等藍營安頓再談
政治中心／綜合報導2026地方選舉，台北市議長戴錫欽拋出"蔣萬安可幫民眾黨議員選將站台"，因為他認為"民眾黨可能沒有自己的母雞"，引發黨內議論，要選松信的李明璇就說"比起同台、同心更重要"。民眾黨副秘書長許甫則認為"合作形式等鄭麗文把國民黨內事務安頓完再談"。民進黨議員則諷刺，"蔣萬安為了不再三角督，才祭出這種犧牲小雞的作法"。台北市長蔣萬安、議長戴錫欽金鏟子鏟下，環狀線東環段開工大吉，不知道兩人有沒有討論明年選戰規畫，因為戴錫欽已喊話蔣萬安跨黨站台。台北市議長戴錫欽（11.6）：「現任4席加沒有的2席，他們在沒有母雞的情況下，他們如果願意支持蔣萬安，萬安沒有理由不幫他們站台，（你會支持）當然，（那你要說服其他議員）當然這我工作，要合作一定要誠心相對。」上回選戰，白營在柯文哲、市長候選人黃珊珊帶領下，四名新人陳宥丞、黃瀞瑩、張志豪、林珍羽都當選。這回中正萬華吳怡萱、松信派許甫搶席次。民眾黨副秘書長許甫：「如果上升到政黨層次，有待兩黨包括國民黨主席選出後，組織人事都穩定後，後續協商談合作才有進一步站台部分。」民眾黨副秘書長許甫：「如果上升到政黨層次，有待兩黨包括國民黨主席選出後，組織人事都穩定後，後續協商談合作才有進一步站台部分。」黃國昌日前拜會蔣講萬安。（圖／資料照）台北市議員（民）許淑華：「台北市如果出現三腳督，對蔣萬安來說非常不利，現在只能犧牲這些小雞，幫民眾黨站台勢在必得，這樣情況也讓藍營支持者非常困擾，到底投給國民黨議員還是民眾黨議員，也會導致小雞互相內鬥。」面對老戲碼藍白合，綠營隔岸觀火，沒想到議員鍾小平也喊，要找黃國昌站台。台北市議員（國）鍾小平（11.6）：「既然藍白合就互相幫忙，我們也爭取黃國昌幫我們站台。」民眾黨主席黃國昌（11.7）：「以後的事情很遙遠，現在最重要的，你惡意抹黃抹黑柯文哲主席，什麼時候出來澄清道歉。」鍾小平認為，如果蔣萬安可以幫民眾黨站台，那他要請黃國昌也來幫藍營站台。（圖／鍾小平提供）台北市議員（民）顏若芳：「柯文哲疑似貪汙圖利都還沒塵埃落定，黃國昌因為狗仔事件也遭調查，這2件事情國民黨還要跟民眾黨合作嗎。」自民眾黨創立以來，藍白關係亦敵亦友，但選戰席次有限，是不是塑料交情，提名策略見真章。（民視新聞綜合報導）原文出處：蔣萬安能替選將站台? 民眾黨冷回:等藍營安頓再談 更多民視新聞報導藍營分歧？鄭麗文「祭悼共諜」挨轟 蔣萬安：應紀念保衛台灣前輩鄭麗文出席「白色恐怖秋季慰靈」 強調「國共和解」：感謝先烈自家人不忍了！痛斥鄭麗文「顛倒歷史」 前藍委酸爆：應改名投降黨民視影音 ・ 16 小時前
鄭麗文「追思共諜將官吳石」！蔣萬安：應該紀念捍衛中華民國的前輩
國民黨新任主席鄭麗文當選後收到中國國家主席習近平賀電，她也多次表態，「我們是中國人」，今（8）日下午還要出席秋祭活動，和中國政黨一起追思追求統一的青年以及共諜將官吳石，引起爭議。對此，台北市長蔣萬安表態，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
秋祭慰靈爭議 藍委：相信鄭是考量兩岸和平
國民黨主席鄭麗文8日出席「2025年50年代白色恐怖受難者秋祭慰靈大會」，不過由於該活動所定義的白色恐怖受難者中，也將我國處決的叛將與共諜吳石列入「犧牲烈士」，引起外界熱議。國民黨立委徐巧芯表示，相信鄭麗文可能考量是為兩岸和平的立場，但對於國民黨的核心價值也希望有這機會能夠講清楚；民進黨立委吳思瑤則痛批此舉是褻瀆英勇捐軀的國軍烈士。中時新聞網 ・ 6 小時前
鄭麗文堅稱白色恐怖秋祭不紀念吳石 主辦單位採通標明「吳石烈士」打臉
國民黨主席鄭麗文今天（11/8）下午出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，傳出共諜吳石是紀念對象之一，鄭麗文一再提到該活動並無紀念吳石，主辦單位也說活動不針對吳石等特定犧牲者祭悼，不過查看這場活動的採訪通知，卻寫著「吳石、朱楓等烈士的犧牲，卻是台灣五○年代白色恐怖的開始，倖存的政治受難者」還說他們「出獄後仍堅守紅色信仰」。太報 ・ 16 小時前
誤導？誤判？鄭麗文出席馬場町秋祭 陸委會痛批失格
【記者 張達威／台北 報導】大陸委員會今（8）日表示，國民黨主席鄭麗文今日出席追思五O年代叛國共諜吳石活動，引台灣好報 ・ 11 小時前
出席統派受難者追思挨轟祭「共諜」！鄭麗文：馬場町紀念公園是陳水扁創辦的
[Newtalk新聞] 對於受邀參加統派政治受難者團體舉辦的秋祭，其中也包括追思共諜吳石等，國民黨主席鄭麗文今(8)日在會場致詞一開口就提這裡是陳水扁市長創辦的，她出席前從來沒看到「吳石」兩字，她有責任，「更不能瞻前顧後，憂讒畏譏」，「再一次的向所有白色恐怖受難者致敬，也向所有白色恐怖受難者的家屬致上我最高的慰問跟敬意，也希望未來台灣不會再有任何一個人再為自己的政治信仰犧牲」。 鄭麗文今日下午接受統派政治受難者團體邀請，出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。這個活動由「台灣地區政治受難人互助會」在台北市萬華區馬場町紀念公園。主辦單位特別將鄭麗文的座位安排在走道正中央旁。而國民黨副主席季麟連將軍也與會。而當年以共諜身分遭蔣介石下令槍決的吳石照片，則放在眾多罹難者紀念碑上。 活動一開始，由台灣地區政治受難人互助會總會長周弘奇等人主祭，並全體肅立，為往生受難者默哀一分鐘，並向人民英雄烈士碑三鞠躬。後並獻唱「安息歌」，歌詞強調「安息吧，死難的同志，別再為祖國擔憂，你流的血照亮著路，指引我們向前走，你是民族的光榮，你為愛國而犧牲。」 在宣讀祭文，周弘奇致詞後，由鄭麗文向受難者獻花，並發表長達新頭殼 ・ 17 小時前
吳石洩密害死17萬國軍 她譏鄭麗文「國民黨史上最大草包」
國民黨主席鄭麗文今天（11/8）下午赴馬場町出席「白色恐怖秋祭」活動，對象包括「最高階共諜」吳石，引發爭議；網紅胡采蘋在臉書發文指出，吳石在徐蚌會戰洩漏大量軍情，國軍死傷17萬人，鄭麗文卻要去追思，「果然是國民黨史上最大的草包」。太報 ・ 18 小時前
國民黨可改名「投降黨」！鄭麗文追思共諜吳石 蔡正元批顛倒歷史定位
國民黨主席鄭麗文上任一週，今出席由「台灣地區政治受難人互助會」等統派團體舉辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思慰靈大會」（秋祭）引發爭議，她受訪聲稱：「秋祭活動已經超過30年了，從來沒有以吳石先生作為一個祭悼的對象」，但現場佈景卻將共諜吳石列為「犧牲烈士」，更以專文緬懷吳石。前立委蔡正元表示，身爲國民黨自由時報 ・ 17 小時前
鄭麗文：悼白色恐怖受難者 無關吳石
國民黨主席鄭麗文昨出席「一九五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於傳出該活動將紀念共諜吳石，引發爭議，鄭麗文澄清，主辦...聯合新聞網 ・ 4 小時前
國民黨團取消總召2年條款 民進黨團總召柯建銘吐10字看法
立法院國民黨團總召傅崐萁任期將在本會期、明年1月屆滿，國民黨團今日有38位國民黨立委共同提案，刪除總召「連選得連任一次」規定，傅可望續任。民進黨團書記長陳培瑜表示，她已經對國民黨沒有任何期待了，盼傅崐萁勿為破壞執政效率、討厭民進黨而阻擋預算、法案。此外，日前遭黨內連署改選的民進黨團總召柯建銘接受本報自由時報 ・ 1 天前
中共讚吳石「密使一號」3大共諜戶籍卡曝光
[NOWnews今日新聞]吳石被中共譽「密使一號」南京檔案館公開3大共諜戶籍卡國民黨主席鄭麗文今（8）日出席1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會，追思對象包括共諜吳石，引起外界關注。事實上，吳石是中國...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
國民黨主席鄭麗文赴馬場町秋祭（1） (圖)
國民黨主席鄭麗文8日下午出席統派社團台灣地區政治受難人互助會在馬場町紀念公園舉行的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，鄭麗文於會後受訪。中央社 ・ 18 小時前
鄭麗文追思共諜吳石 蔡正元痛批：國民黨改名投降黨
新任國民黨主席鄭麗文下午參加「1950 年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」時，因追悼對象中有共諜吳石，再遭染紅，對此前國民黨立委蔡正元也在臉書中痛批，作爲中國國民黨主席，要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，這的確是顛倒國民黨歷史定位的傑作，並呼籲中國國民黨應該要改名為「中國國民投降黨」，可能更名符其實。太報 ・ 16 小時前
出席IPAC峰會聲援黎智英！范雲強調自由與尊嚴「守護台灣勿成香港」
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導對中政策跨國議會聯盟（IPAC）日前在比利時布魯塞爾展開2025峰會，香港壹傳媒創辦人黎智英之子JimmyLaiJr.在會上發表演講，...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
被質疑追思共諜 鄭麗文澄清「吳石非主角」：不怕被貼紅統標籤
國民黨主席鄭麗文8日出席「台灣地區政治受難人互助會」所舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，由於採訪通知明確表示，追思對象包含前高階共諜將官吳石，讓鄭麗文的與會立場備受質疑；對此鄭麗文澄清「吳石非活動主角」，強調其間諜的身分跟大眾認知的思想政治犯不同。鄭麗文參與「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」受訪表示，無論是二二八事件還是白色恐怖，都不應......風傳媒 ・ 13 小時前
鄭麗文將追思共諜吳石活動 蔣萬安反應曝
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（8）日下午將出席統派團體舉辦的「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念名單包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的高階共諜將官吳石。對此，台北市長蔣萬...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
鄭麗文將赴追思共諜活動 民進黨轟「敵我不分」：接受中共史觀配合統戰
國民黨主席鄭麗文預定明（8）日出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象之一竟包括中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。對此，民進黨發言人戴瑋姍批評，鄭麗文上任後首場公開行程竟是向共諜致意，如此敵我錯置、令人錯亂，難道是在肯定共諜行為嗎？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文追思共碟 吳欣岱：假反共真投共
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文今（8）日將出席統派團體舉辦的「五〇年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，紀念名單包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的高階共諜將官吳石。對此，台灣基進秘書長吳...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
追思共諜惹議！鄭麗文：邀請資訊未提及、並非以吳石等人為主角
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國民黨主席鄭麗文下午將出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但追思對象包括共諜吳石，引發議論。鄭麗文昨（7）日稱...FTNN新聞網 ・ 21 小時前