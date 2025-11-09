鄭麗文追思共諜引議論 陳學聖憂國民黨陷路線危機衝擊2026選情

國民黨主席鄭麗文出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因追思對象名單出現涉共諜案人士，引發社會熱議。（圖／方萬民攝）

國民黨主席鄭麗文昨日出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象中包括當年涉共諜案人士，引發社會熱議。對此，國民黨前立委陳學聖今（9）日指出，相關風波可能使國民黨陷入路線危機，重演意識形態對立與選戰被動的困局，若處理不慎，一人將牽動整個政黨的存亡。

國民黨歷經激烈黨主席改選，最終迎來新共主鄭麗文。儘管國民黨現為國會第一大黨，並與民眾黨合作在國會取得過半席次，扭轉民進黨過去兩屆的單獨過半局面，但鄭麗文上任後並未有太長的蜜月期，因為黨內首要挑戰就即將到來的2026地方選舉，然而「追思共諜」風波延燒，外界憂心恐影響選情布局。

陳學聖表示，鄭麗文「祭拜共諜」一說，讓明年地方大選的路線之爭提前發酵、正式開打，甚至可能延燒至2028總統與立委大選。他坦言，國民黨候選人將面臨艱困挑戰，因為至今尚未找到有效的對應說詞。例如民進黨立委邱議瑩為爭取高雄市長提名，便喊話稱「支持柯志恩就是支持鄭麗文路線」，顯示民進黨已準備以此議題主導選戰攻防。

前國民黨立委陳學聖指出，「祭拜共諜」風波恐重演意識形態對立與選戰被動困局，提醒鄭麗文須在理想與務實間取得平衡。（圖／報系資料庫）

他進一步指出，有公職人員向他透露，明年選戰時民進黨候選人勢必會挑釁式地發問：「你是台灣人，還是中國人？」甚至可能以「支持台灣人就選民進黨、支持中國人就選中國國民黨」的口號操作對立。陳學聖分析，這種二選一的戰法目的在於簡化複雜的政治背景、迫使表態，使國民黨陷入有理說不清的困境，特別是在短促而激烈的選戰期間，更容易被輿論牽動。

陳學聖強調，2016年換柱風波已重創國民黨，當時洪秀柱的政治立場比鄭麗文含蓄許多，仍被外界貼上「紅統」標籤。如今鄭麗文上任黨主席僅一週，國民黨就被指為「急統」，令人憂心。

他指出，外界原本對鄭麗文寄予厚望，期盼她為國民黨注入新活力，但若定錨方向錯誤，恐一人牽動全黨命運。鄭麗文的蜜月期已快速結束，接下來每一步都將影響大選情勢。作為政黨領導者，必須在理想與務實間取得平衡，懂得包容與進退，否則「過剛則易折」。

鄭麗文出席白色恐怖追思活動，名單含共諜吳石，主辦方更以「烈士」稱之，現場演唱〈安息歌〉、〈走向復興〉等歌曲，引發外界質疑有統派色彩。（圖／方萬民攝）

