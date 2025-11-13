鄭麗文追思共諜恐動搖軍心？顧立雄：雙管齊下防中國滲透

國防部長顧立雄(中)今赴立法院外交及國防委員會答詢。(記者廖振輝攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕民進黨立委林楚茵今(13)日上午就國軍編現比提升精進在立法院外交及國防委員會質詢時指出，從軍的榮譽感及心理層面最為重要。她點名國民黨主席鄭麗文近日追思共諜吳石一事，質疑此舉是否會影響國軍軍心，並詢問這是否為「心戰跟認知作戰的組合拳」。國防部長顧立雄回應，國防部將積極防堵中國滲透，除強化官兵的保防警覺與愛國意識，也會透過國安聯防機制密切合作，採「雙管齊下」策略防治不法滲透。

林楚茵今天質詢時關切最大在野黨黨主席鄭麗文追思「共諜」的動作，並指出，蔣介石對中華民國軍人有一定影響性，而當中國全國政協主席王滬寧要求涉台系統學習吳石精神，且為此人製作大劇歌功頌德時，在野黨黨主席的追思動作，是否會對國軍軍心造成影響？她強調，「這算不算是一個心戰跟認知作戰的組合拳？」，吳石此人造成的傷害，不只是當時想顛覆讓中華民國消失，更對當時國軍造成極大傷害，她認為有必要以正視聽。

顧立雄答詢時強調，國防部的立場就是要積極防堵中國的滲透攻勢。他指出，財務問題固然是原因之一，「敵我認同也是國軍重要的宣導事項」，國防部會向官兵做強化宣導，包括保防的警覺跟愛國意識。

顧立雄接著表示，國防部也會透過國安聯防的機制跟國安情報團隊密切合作，來防治不法滲透。他重申，必須「雙管要齊下」，一方面要深化官兵的保防警覺跟愛國意識，另一方面也會持續結合相關情資，依循「即蒐即辦」原則。

此外，民進黨立委陳冠廷質詢時，關注近期國軍又傳出機敏訊息外洩事件。他提到，有上尉軍官因缺錢，販賣情報賺取價值15萬元的虛擬貨幣，且過去24個月間，幾乎每月都有情節不一的共諜案。陳冠廷詢問，國防部是否有針對這些案件的動機與目的探究原因？

陳冠廷建議，應做「大數據」分析，釐清犯罪原因是為了金錢、來自價值觀或信仰(如信奉共產主義)、受到威脅，還是因為「女性的不正當關係」。

國防部政戰局保防安全處處長簡熒宏回應，目前國防部與國安局有共同研討，分析共諜管道包括網路接觸、親友親情、舊部舊屬、地下錢莊借貸等。簡熒宏表示，相關手法都有研擬宣導資料，官兵在檢舉反應上的力度滿強，也深具對國家的認同。他並透露，「目前看起來80%以上案件都是財務的問題」。

陳冠廷則追問，國外智庫百思不得其解的是，以吳釗燮身邊的共諜為例，其薪資其實很高，那為什麼會做這樣的事情？「那是跟財務有關嗎？還是跟他的價值觀、跟國家認同有關？」，目前聽起來國防部判斷是金融困擾為主，那可能需要跟其他部會跨部門檢討，盼國防部能提出整體分析報告，找出病灶，才能制訂相應的解決方案。

