鄭麗文追思共諜惹議 蔣萬安：應紀念捍衛中華民國的前輩

國民黨主席鄭麗文今（8）日參與追思活動，紀念白色恐怖時期遭槍決的共諜吳石等人，引起批評。國民黨立委徐巧芯上午受訪表示，1949年的時空背景下「確實在台灣有很多共諜」，才會有白色恐怖，除了未遭公平對待者外，也有一部分人確實是共諜而遭處決。她指出，從國民黨立場而言，蔣中正當時正在守護中華民國，鄭麗文去該活動可能也是考量兩岸和平的立場，「兩岸我們追求和平，但歷史也必須要分明」。

三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前