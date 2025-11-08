鄭麗文追思共諜惹議 蔣萬安：應紀念捍衛中華民國的前輩
國民黨主席鄭麗文今（8）日擬出席「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象中包括當年涉共諜案人士。對此，台北市長蔣萬安表示，應該紀念的是那些捍衛中華民國、保衛台灣、為國犧牲奉獻的前輩。
「台灣地區政治受難人互助會」今日舉辦白色恐怖秋祭追思活動，追思對象之一為共諜吳石。吳石曾任國防部中將參謀次長，卻同時是中共在國民黨內部的最高情報官，遭查獲後被判處死刑。其後吳石被中共追封為「烈士」，近日更有影視作品以他為題材拍攝。
針對鄭麗文將與會一事，蔣萬安上午出席捷運東環段CF760區段標工程開工典禮前受訪時回應，強調應該向那些為中華民國付出、捍衛台灣安全的先輩致敬。
