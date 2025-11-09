鄭麗文追思共諜惹議！ 藍憂「糾結兩岸走錯路」衝擊2026選戰

國民黨主席鄭麗文參加「白色恐怖秋祭追思大會」。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）





國民黨主席鄭麗文日前喊出讓台灣人自豪說我是中國人，昨（8）日還參加「白色恐怖秋祭追思大會」，追思對象竟然包含中共間諜吳石，引發各界高度質疑鄭麗文的立場。國民黨前立委陳學聖就直言，鄭麗文初上任的蜜月期已快速結束，國民黨已被打成急統，真不知道國民黨候選人2026要怎麼選。

國民黨主席鄭麗文：「威權的幽靈，箝制自由言論的幽靈，再次籠罩台灣。」

國民黨主席鄭麗文就算被罵，也要出席白色恐怖秋祭追思大會，甚至臉書還PO出影片，畫面不避諱帶到中共間諜吳石，最後用「KMT鄭在改變」最結尾。看來國民黨員對她想法，也真的正在改變。

前立委蔡正元就說，身為國民黨主席，要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，中國國民黨從今以後改名爲「中國國民投降黨」更名符其實。

記者vs.國民黨主席鄭麗文：「（黨內誤解的感覺？）不會不會不會，這說明就好了。」

陸委會批評，這是對中華民國萬千軍民最大的羞辱，就連國民黨前立委陳學聖看到這幕，也替2026捏把冷汗。

前立委（國）陳學聖：「國民黨的候選人就會很難選，所以鄭麗文一定要考慮到後面有一群人跟著她，她的路線如果調整太快，可能後面都很容易翻車。南部候選人可能要做好要全力以赴的準備，不能太仰賴黨中央。」

立委（民）邱議瑩：「如果妳不支持鄭麗文的路線，為什麼妳還要繼續擔任她的高雄市黨部主委呢？支持柯志恩就是支持鄭麗文。」

民進黨立委邱議瑩馬上示範怎麼罵，鄭麗文高調親中，藍營內部瀰漫著不安，最擔心綠營的「抗中保台」又起死回生。

資深媒體人單厚之：「選後所有東西都在做兩岸關係，但兩岸關係會影響到選舉，如果你切割之後還不夠，或者你鄭麗文表現太過分，大家都會開始回頭跟你黨主席對幹，這是必然會發生的情況。」

鄭主席想變成藍營獅子王，只怕選將對她敬而遠之。

