鄭麗文追思共諜惹議 黃國昌：相信她聽到了

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文日前出席白色恐怖追思活動，追思對象包括當年國軍將領共諜吳石，引發黨內反彈。對此，民眾黨主席黃國昌今（10）日表示，吳石是共諜，而不是政治受難者，這是很清楚的客觀事實，「我相信這些聲音，鄭麗文應該都聽到了」。

鄭麗文日前出席在台北馬場町舉辦的1950年代白色恐怖受難者秋祭追思會，其中包含曾有共諜背景的吳石，雖然鄭麗文表示，邀請函中並未提及此人，過去也從未主祭吳石，但活動現場仍放上吳石照片，更稱其為「烈士」。

黃國昌今天上午舉辦「違法企業拿補助 經濟部縱容不追回」記者會，針對鄭麗文日前出席追思會一事，他表示，吳石是共諜，而不是政治受難者，這是很清楚的客觀事實，鄭麗文參加包含吳石在內的追思活動，國民黨內部已經有出現過非常多的聲音，甚至蔡正元也有提出一些評論，「我相信這些聲音，鄭麗文應該都聽到了」。

黃國昌強調，對於台灣民眾黨而言，最重要的事情是，台灣民眾黨堅持捍衛台灣自由、民主、法治、人權的生活方式，這是絕對不變的原則，且是絕對會堅守的底線。

