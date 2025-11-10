鄭麗文追思共諜為何連黨內都罵？她揭關鍵：背棄了國民黨的立場

記者李鴻典／台北報導

國民黨主席鄭麗文8日參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象前高階共諜吳石遭到質疑。鄭麗文今（10）日在臉書貼出當天受訪內容影片表示，「228追尋的是和解，不是仇恨！歷史不該成為政客的籌碼。」時代力量黨主席王婉諭則說，鄭麗文不該剪輯、挪用歷史，用模糊的說法模糊當下真正的敵我界線，去達成自己的政治目的，這才是絕大多數台灣人，對於鄭麗文的言行無法接受的原因。

國民黨主席鄭麗文8日參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。（圖／翻攝畫面）

為什麼鄭麗文出席馬場町追思，會引起這麼大的爭議？為什麼不分藍、綠，都有人發聲譴責？王婉諭指出，那天，馬場町的追思活動，是由「台灣地區政治受難人互助會」主辦的「1950 年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。

互助會的成員，大多是白色恐怖時期的受難者與他們的家屬。他們出獄後相互扶持，，每年都會在馬場町刑場，追悼那些在兩蔣時期被槍決、監禁的受難者。

不過，互助會成員的政治意識型態，與台灣今日的主流民意有很大的不同。王婉諭表示，以其中兩位較為知名的政治受難人，陳明忠（二度入獄，監禁21年）、林書揚（監禁34年）為例，他們的心路歷程是這樣的：

年輕時，他們因為反對國民黨的獨裁統治，為了追求心中更好的未來，積極參與共產黨推翻蔣政權的地下運動。為了這樣的理想受難被捕，他們並不埋怨。從他們的角度來說，比起國民黨對他們肉體的傷害、拘禁，冷戰下的國共內戰與兩岸分裂，才是白色恐怖悲劇的根源。所以他們這群人，大多成為追尋國家統一、民族復興的支持者。

或許大家不太能理解這樣的思想轉折，不過，台灣畢竟經歷了長達近四十年的白色恐怖時期，受難者之間的思想與後來的政治立場各不相同，並不奇怪。王婉諭說，這當中，有左統派、有獨派，也有許多當年參與共產黨，但後來因為文革、64天安門事件而對中共徹底失望，轉向獨派的長輩。這些都是歷史的複雜與掙扎，也是台灣人長年追尋自我前途的糾結與困境。

但對她來說，紀念受難者、推動轉型正義，最重要的就是要反省威權、捍衛人權，提醒國家不要再用政治理由迫害人民，讓未來的任何政權，都不再重蹈覆轍。

不過為什麼今年的追思會特別強調吳石？鄭麗文又為什麼不顧反對，堅持要參加？王婉諭指出，這就必須從吳石說起。

吳石是中共佈建在國民黨的臥底，早在國民黨兵敗來台之前，就是中共非常仰賴的高階間諜。跟多數當年參加中共地下組織的台灣青年，懵懵懂懂的走上聯合共產黨、推翻國民黨的道路，有很大的不同。多年來，中共對台籍政治受難者向來冷淡，認為他們資歷過淺，也對中共沒有具體的貢獻，所以只願凸顯像吳石這類潛伏在國民黨中的高階間諜。

對他們來說，吳石，才是真正的民族英雄、革命烈士，直到近年出於統戰的政治需要，才開始把台籍的受難者歸入烈士之列，利用這些受難者的民族情感，來推進統戰。今年，他們甚至以《沉默的榮耀》這部以吳石為背景的戲劇來重新包裝這段歷史，目的很清楚：就是要藉此宣傳對台統戰。

鄭麗文當然不會不明白這些歷史。王婉諭認為，她的出席，並非偶然，而是她接受了左統派的兩岸論述：認為台灣唯有與中國統一，才能徹底解決國共內戰與兩岸分裂的歷史問題，讓那些前輩的犧牲「更有意義」。

為了迎合中共的論述，鄭麗文等於是背棄了國民黨的立場。鄭麗文主席，若你是真心要追思白色恐怖受難者，應該先釐清自己的立場。如果你要表達反兩蔣威權統治的態度，那就請正式以國民黨的名義，向台灣人民公開道歉。

若你是要接受中共的統戰敘事，把白色恐怖變成推動統一的宣傳素材，那也應該誠實地告訴台灣社會：國民黨已經放棄反共、選擇接受中共統一的路線。

王婉諭強調，台灣的歷史從來不是非黑即白，每個年代的運動者、受難者，都有各自的選擇與信念，但他們的共同出發點，都是為了台灣能有更好的未來。正因如此，中國國民黨主席鄭麗文，更不該剪輯、挪用歷史，用模糊的說法模糊當下真正的敵我界線，去達成自己的政治目的，這才是絕大多數台灣人，對於鄭麗文的言行無法接受的原因。

