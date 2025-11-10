鄭麗文追思共諜綠轟唱和中共 藍委：呼應不要抗中、要和中的主流民意

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席鄭麗文前天參加統派團體舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思前高階共諜吳石等人。民進黨立委邱議瑩怒斥鄭麗文追思中共吹捧、為中共效命打擊國民黨的匪諜，更直言支持國民黨高雄市長參選人柯志恩就是支持鄭麗文路線，藍營內部憂心影響明年地方選舉。國民黨立委林思銘認為，鄭麗文是在呼應主流民意，不要抗中、要和中，兩岸和平交流，美中等距才有利台灣。

邱議瑩指出，台灣兩條路線分明，一條與世界同行，一條向威權致敬。台灣該走往什麼方向？這是最清晰的價值對照。當國民黨唱和中共極權、背棄民主，國民黨的柯志恩卻再次擔任鄭麗文指派的高雄市黨部主委，柯志恩選擇一起唱和中共路線已經是事實，支持柯志恩就是投給鄭麗文。

前國民黨立委陳學聖直言，鄭麗文「祭拜共諜」說，讓明年地方大選路線之爭提前發酵、開打，國民黨候選人會很辛苦，因為還沒找到很好的對應說詞。鄭上任才一週，國民黨已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麼選？

對此，林思銘認為，鄭麗文的中心價值很清楚，希望兩岸能和平交流，兩岸能夠對話，現在的執政黨不願意朝增加兩岸對話的方向，去建構兩岸和平關係，而是用對抗的方式。鄭麗文是要去反映主流民意的想法，台灣人民很多想要維持和平的價值。

林思銘表示，主流民意不要走向抗中，是要和中、親美、友日，讓台灣在三角的等距關係中，能夠獲取最大的戰略位置，這才有利台灣的情勢及地位，鄭主席的架構很清楚就是這個樣子，也很清楚的表達出來。

國民黨立委陳玉珍說，民進黨紀念二二八，只有片段的批評國民黨威權統治、白色恐怖，怎麼不說民進黨紀念的受難者裡頭也有真正的共諜呢？民進黨不能片段的批評鄭麗文所做的事情，大家要來一起還原歷史真相，才能得到完整的詮釋，而不是片段的批評。

