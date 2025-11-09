鄭麗文追思共諜與王滬寧有關？吳思瑤：背叛者追思背叛者剛好而已

吳思瑤痛批，鄭麗文追思對象是共諜吳石，「背叛者追思背叛者，剛好而已」。（資料照片／李智為攝）

國民黨主席鄭麗文昨天下午出席由統派團體主辦的「50年代白色恐怖秋祭追思」活動，遭質疑追思對象竟是「共諜」吳石。民進黨立委吳思瑤今天（9日）痛批，中國為了遂行「推進統一」，要先從顛覆思想下手，「統一」兩岸史觀至關重大，還下令所有涉台機構及人員，含31個省市台辦、統戰系統領導，都要動員起來宣揚吳石精神，「背叛者追思背叛者，剛好而已，不是嗎？」

針對鄭麗文追思共諜吳石引發爭議，民進黨立委吳思瑤今天發文痛批，吳石才不是什麼《沈默的榮耀》，鄭麗文卻是《高調的背叛》無誤，昨天她批鄭麗文是非不分、敵我不分，乾脆加入共產黨好了，不意外國民黨人也看不下去了，前立委蔡正元酸評鄭麗文「中國國民黨從今以後改名為『中國國民投降黨』，可能更名符其實」。

吳思瑤指出，中國為了遂行「推進統一」，要先從顛覆思想下手，「統一」兩岸史觀至關重大，間諜劇《沈默的榮耀》本身就是中共中宣部宣傳戰的一環，創造統一正當性，塑造吳石這幫人不是諜匪，而是烈士，如今鄭麗文高調祭拜，把白色恐怖染紅，引起台派反彈就算了，更冒著遭致黨內中華民國派撻伐的風險，都要去祭拜投共叛國者，原來是有指令的。

「王滬寧下令學習吳石精神！」吳思瑤引述報導，所有涉台機構及人員，含31個省市台辦、統戰系統領導，都要動員起來宣揚吳石精神，鼓勵在台布置人員。身為台灣人替「祖國」做事不是什麼叛國，而是愛國，扭曲台灣觀點，強行灌輸大中國史觀，天下沒有白吃的午餐。

吳思瑤開酸，鄭麗文有著豐富的「背叛履歷」，曾經背棄民進黨投靠國民黨，現在為表忠王滬寧而出賣中華民國，把《沈默的榮耀》搞成《高調的背叛》，實在也不足為奇，「背叛者追思背叛者，剛好而已，不是嗎？」



