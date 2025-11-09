鄭麗文追思共諜藍軍也不挺 邱議瑩嗆：支持柯志恩就是支持鄭麗文路線

高雄市立委邱議瑩今發文痛批，國民黨唱和中共極權，支持柯志恩，就是支持鄭麗文的路線。（資料照片／李智為攝）

國民黨主席鄭麗文昨天下午出席由統派團體主辦的「50年代白色恐怖秋祭追思」活動，遭質疑追思對象竟是「共諜」吳石，連藍營自家人都看不下去。高雄市立委邱議瑩今天（9日）發文痛批，國民黨唱和中共極權、背棄民主，鄭麗文再度指派高雄市長參選人柯志恩擔任高雄市黨部主委，因此「支持柯志恩，就是支持鄭麗文的路線」。

國民黨主席鄭麗文昨出席白色恐怖秋祭追思活動，因主辦方原發出的採訪通知中提及，該活動主要追思對象為共諜吳石等人，引發爭議。鄭麗文解釋，自己是受到主辦單位邀請前來參加，但這2天台灣的政治、媒體環境，開始有人故意誤導，完全扭曲這場活動的神聖與莊嚴性。

而鄭麗文的行為，連藍營自家人看不下去，國民黨前青年部副主任丁瑀直言，吳石是歷史認證的共諜，鄭麗文此舉已踐踏中華民國尊嚴，因此對於這類不恰當行為，他感到震驚、失望。

邱議瑩今發文指出，前總統蔡英文啟程前往柏林自由會議，持續推動民主外交，蕭美琴以台灣副總統身份，首次在歐洲議會發表演說；然而，同一時間，鄭麗文卻出席活動，追思曾為中共效命、打擊國民黨的匪諜。

邱議瑩表示，這3件事可看出，在短短一週，台灣兩條路線分明。一條與世界同行，一條向威權致敬，清楚呈現台灣面臨的價值選擇。

邱議瑩批評，國民黨唱和中共極權、背棄民主，而高雄市長參選人柯志恩，再度擔任鄭麗文指派的高雄市黨部主委，選擇與中共路線唱和，已是不爭事實，「支持柯志恩，就是支持鄭麗文的路線」，呼籲民眾台灣的未來需要明確選邊站。



