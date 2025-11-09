鄭麗文追思共諜讓黨內也嘆「不知明年怎選」！前藍委：方向若錯恐「一人翻一黨」
國民黨主席鄭麗文昨日出席由統派團體主辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因該活動主要追思對象包含共諜吳石，引發黨內動盪，兩岸論述路線再掀挑戰。前國民黨立委陳學聖今（9日）直言，該議題已讓明年地方大選路線之爭提前發酵，鄭麗文上任才一週國民黨就被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麼選？他坦言，萬一方向錯了，「一人就可能翻覆一黨」。
陳學聖今說，鄭麗文「祭拜共諜」的議題，讓明年地方大選路線之爭提前發酵、開打，甚至會一路打到2028總統立委大選。坦白說，國民黨候選人會很辛苦，因為還沒找到很好的對應說詞。
陳學聖指出，像民進黨立委邱議瑩為爭取高雄市長提名，今就喊話支持柯志恩就是支持鄭麗文路線。也有公職人員和他說，民進黨候選人明年選戰時，一定會挑釁問「你是台灣人，還是中國人」；更有人沙盤推演到，會有人喊「支持台灣人就選民進黨，支持中國人就選中國國民黨」。
陳學聖表示，這種二選一的戰法，就是要操作選戰對立，讓複雜的背景簡單化，逼迫表態；而這時就會有理說不清，特別是在選戰那麽短短幾天。他提及，2016年的換柱風波讓國民黨重傷，當時洪秀柱政治立場比鄭麗文含蓄許多，都被扭曲成紅統，現鄭麗文上任黨主席才一週，國民黨已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麼選？
陳學聖直言，原本大家對鄭麗文當選，是期望她的動能、戰力能給國民黨再生的活水，但萬一定錨不對、方向錯了，「一人就可能翻覆一黨」。目前看來，鄭麗文上任蜜月期已快速結束，她的每一步、每個動見觀瞻，都已強烈牽引到大選，而選舉的成敗，就是政黨存活最現實殘酷的考驗。
陳學聖呼籲，鄭麗文要很謹慎小心，後面有一堆要選舉的人跟著她，政黨領導者和學者、思想家不同，理想一定要有，但更要能包容、務實，方能前行，否則「過剛則易折」。
