鄭麗文追思共諜遭黨內批評 吳宗憲：國民黨是接受多元聲音的政黨

國民黨主席鄭麗文近日參與秋祭，由於追思對象含共諜吳石，連黨內都有所詬病。國民黨文傳會主委吳宗憲今（12日）受訪時說，國民黨是接受多元聲音的政黨，不會像某些政黨只有一種聲音，相信面對不同聲音，鄭麗文都已經聽到。

吳宗憲今於中常會後受訪，他強調，國民黨是能接受多元聲音的政黨，對於黨員與年輕人的不同想法，鄭麗文都有聽到，並以書面或新聞稿的方式回應。

吳宗憲表示，國民黨一直以來都尊重多元聲音，絕不會像某些政黨只有一種聲音，其他聲音都要被抓去關，國民黨不會成為這種政黨。至於傳出鄭麗文未來要透過黨慶和基層溝通；吳宗憲則說，鄭麗文原就規劃下鄉加強聯繫，會彙整各地想法，擬定最好的政策。

吳宗憲也透露，為加強垂直整合、橫向連繫，黨中央希望跟地方有更多連結，因此未來中常會可能會邀請地方代表或中央委員與會，多聽地方的意見。另外，鄭麗文出身學運，非常重視與年輕人的互動，既有的KMT Studio也會延續下去。



