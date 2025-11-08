鄭麗文追思共諜配合中方統戰...許美華讚「不演了」：樂見藍營自掘墳墓、直球對決台人最大共識

國民黨主席鄭麗文今（8日）赴台北市馬場町紀念公園出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋季追思慰靈大會」，追思對象包括被中共封為烈士的「匪諜」吳石等人，引發社會輿論爭議。對此，反紫光奇遊團成員許美華發文表示，蠻感謝鄭麗文不演了，直接挑戰台灣人反共、不當中國人的最大共識。

「鄭麗文當然一點都沒有瘋！」許美華直言，她現在就是在執行中共交付的任務，要讓台灣人自豪的說出「我是中國人」，第一要務就是要讓台灣人不再反共。

許美華說，因此鄭麗文要去參加統派組織「追思先烈」的活動，追思70年前被國民黨神主牌「蔣公」槍斃，後來被中國共產黨塑像紀念的共諜吳石；聽說追思活動，地點就選在吳石等人當年被槍決的台北市馬場町紀念公園，而根據採訪通知，主辦單位還提到，今年秋祭將邀請鄭麗文一同「追思先烈」，願「沉默的榮耀，不再沉默」。



許美華指出，「沈默的榮耀」這句話，就是中共文宣單位的年度主旋律，整齣戲的主角就是吳石；而鄭麗文就是配合中共在台灣演出這場統戰大戲，要把共諜洗白成「革命先烈」 ，她直呼「這真是太魔幻了！」



許美華表示，時間光速壓縮，居然這麼快就看到這一天，國民黨主席要追思當年老共派在台灣被抓到的第一號共諜，還配合中共的年度文宣主旋律。她疑惑，國民黨反共正藍軍還有人在嗎？這樣看得下去嗎？



許美華說，連極度親中的蔡正元前幾天都警告鄭麗文，說民調很清楚，大部分人不認同這個調性，這是很殘酷的政治現實，喊「我是中國人」會衝擊2026選情，保證落選一大堆。



對於鄭麗文此舉，許美華坦言，其實蠻感謝她不演了，樂見國民黨自掘墳墓，自己挖坑自己跳，直接挑戰台灣人「反共、不想做中國人」的最大共識。她認為，儘早直球對決，讓台灣人自己決定自己的命運，不是台灣人就是中國人，沒有模糊空間，也蠻好的，「我要好好活著，看到國民黨被共產黨團滅！」

