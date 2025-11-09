鄭麗文追思共諜 前立委嘆：不知道明年怎選

▲國民黨主席鄭麗文出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」引反彈。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 有意爭取民進黨高雄市長提名的立委邱議瑩今（9）日指出，前總統蔡英文、副總統蕭美琴為台灣民主發聲，國民黨主席鄭麗文卻在追思共諜，台灣已面臨價值選擇，支持國民黨立委柯志恩，就是投給鄭麗文路線。對此，前國民黨立委陳學聖直言，鄭麗文上任黨主席才一週，國民黨已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麽選？

陳學聖今天在臉書發文直言「選戰提前開打了」，鄭麗文「祭拜共諜」說，讓明年地方大選路線之爭提前發酵、開打，甚至會一路打到2028總統立委大選。坦白說，國民黨候選人會很辛苦，因為還沒找到很好的對應說詞。

陳學聖直指，像民進黨立委邱議瑩為爭取高雄市長提名，今就喊話支持柯志恩就是支持鄭麗文路線。也有公職人員和他說，民進黨候選人明年選戰時，一定會挑釁問，你是台灣人，還是中國人。更有人沙盤推演到，會有人喊支持台灣人就選民進黨，支持中國人就選中國國民黨。

陳學聖表示，這種二選一的戰法，就是要操作選戰對立，讓複雜的背景簡單化，逼你表態。這時真的有理說不清，特別是在選戰那麽短短幾天。2016換柱風波，讓國民黨重傷，當時的柱姐的政治立場比鄭麗文含蓄許多，都被扭曲成紅統，現鄭麗文上任黨主席才一週，國民黨已被打成急統，真不知國民黨候選人明年要怎麽選？

陳學聖說，原本大家對鄭麗文當選，是期望她的動能、戰力能給國民黨再生的活水，但萬一定錨不對，方向錯了，一人就可能會翻覆了一黨。現看來，鄭麗文初上任蜜月期已快速結束，她的每一步，每一個動見觀瞻，都已強烈牽引到大選，而選舉的成敗，就是政黨存活最現實殘酷的考驗。

陳學聖建議，所以鄭麗文要很謹慎小心，後面有一堆要選舉的人跟著妳，政黨領導者和學者、思想家不同，理想一定要有，但更要能包容、務實，方能前行，否則「過剛則易折」。

