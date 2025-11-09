鄭麗文追思共諜！前藍青年部副主任轟「不可取」：嚴重損害國民黨形象

記者詹宜庭／台北報導

丁瑀批評，鄭麗文嚴重損害國民黨形象。（圖／資料照）

國民黨主席鄭麗文昨日前往馬場町紀念公園，出席統派團體秋祭，追思對象包括當年中共安插於國民政府內的最高階共諜吳石。前青年部副主任丁瑀今（9日）痛批，鄭麗文昨日去追思吳石、睜眼說瞎話，是一個非常不可取的舉動，嚴重損害國民黨形象，「妳身為國民黨主席，國民黨創建中華民國，卻公然參與祭拜這類活動的紀念人物，這樣真的非常不可取。」

丁瑀表示，鄭麗文自上任以來，甚至在上任初期，就已多次嚴重損害國民黨的形象，昨日她追思吳石、睜眼說瞎話是一個非常不可取的舉動。吳石身旁的台灣才子呂赫若，是中國共產黨在台灣的分部人員，這些人並不是被冤枉的，他們確實就是共諜。「妳身為國民黨主席，國民黨創建中華民國，卻公然參與祭拜這類活動的紀念人物，這樣真的非常不可取。」

丁瑀指出，為了顧全大局，希望鄭麗文能三思而後行，讓所有國民黨候選人能在2026、2028選舉中順利繼續執政，或成功重返執政，讓台灣可以真正光復，也讓國民黨繼續服務大家。

