鄭麗文追思共諜 吳思瑤：背叛者追思背叛者剛好而已

早年曾代表民進黨擔任國代的國民黨主席鄭麗文，昨(11/8)出席馬場町白色恐怖秋季追思會，追思名單中也包括早年共諜將官吳石，引發各界譁然。民進黨立委吳思瑤今表示，背叛者追思背叛者，剛好而已，不是嗎？

鄭麗文昨日出席秋季追思會紀念吳石等人，並回應這是希望兩岸和解的和平之旅，吳思瑤對此在社群粉專發文指出，此事連國民黨人也看不下去，前藍委蔡正元酸評鄭麗文「中國國民黨從今以後改名為『中國國民投降黨』，可能更名符其實」。

吳思瑤表示，中國為了遂行「推進統一」，要先從顛覆思想下手，「統一」兩岸史觀至關重大，《沈默的榮耀》間諜劇本身，就是中共中宣部宣傳戰的一環，創造統一正當性，塑造吳石這幫人不是諜匪，而是烈士。

吳思瑤指出，鄭麗文高調祭拜，把白色恐怖染紅，引起台派反彈就算了，更冒著遭致黨內中華民國派撻伐的風險，都要去祭拜投共叛國者，原來是有指令的。

吳思瑤說，中共高層王滬寧下令學習吳石精神，所有涉台機構及人員，含31個省市台辦、統戰系統領導，都要動員起來宣揚吳石精神，鼓勵在台布置人員，「身為台灣人替『祖國』做事不是什麼叛國，而是愛國」，扭曲台灣觀點，強行灌輸大中國史觀，天下沒有白吃的午餐，原來如此。

吳思瑤表示，鄭麗文有著豐富的「背叛履歷」，曾經背棄民進黨投靠國民黨，現在為表忠王滬寧而出賣中華民國，把《沈默的榮耀》搞成《高調的背叛》，實在也不足為奇。

吳思瑤說，背叛者追思背叛者，剛好而已，不是嗎？

