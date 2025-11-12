鄭麗文追思共諜 國民黨：尊重多元聲音

國民黨主席鄭麗文12日主持上任後第一次中常會。(記者叢昌瑾攝)

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席鄭麗文日前參加白色恐怖受難者秋祭活動，遭黨內外質疑追思共諜吳石，國民黨文傳會主委吳宗憲於今日中常會後受訪表示，國民黨是一個接受多元、不同聲音的政黨，對於黨員與年輕人的不同想法，鄭麗文都有聽到，而且所有回應都已經以書面或新聞稿的方式回應，鄭麗文的個人臉書也有說明，他強調，國民黨一直以來都尊重多元聲音，絕不會走向某些政黨只有一種聲音，其他聲音都要被抓去關，國民黨不會成為這種政黨。

至於外傳鄭麗文將利用未來黨慶活動到各縣市與基層溝通說明，吳宗憲表示，鄭麗文原本就已規劃下鄉，要與大家見面聊天，做好垂直整合與橫向聯繫，他強調，大家應該團結一致，鄭麗文會到各地了解大家的想法並彙整到黨中央，然後擬出最好的政策。

吳宗憲指出，今天是鄭麗文第一次主持中常會，除了宣布一級主管人事案，對於與會中常委提出的建議，也都有做出回應，其中比較重要的就是國民黨革命實踐研究院，未來鄭麗文將參與授課，希望培養更多的年輕人，而且為加強垂直整合、橫向連繫，黨中央希望與地方有更多的連結，因此未來中常會可能分區邀請地方代表或中央委員與會，多聽一些地方的意見，同時鄭麗文出身學運，非常重視與年輕人的互動，既有的KMT Studio也會更好的延續下去。

外傳美國在台協會(AIT)約鄭麗文於本週會面，媒體詢問國民黨對美國的態度如何？吳宗憲表示，國民黨對世界任何友好國家的方向沒有變過，並希望這塊土地讓更多人看到，與更多國家維持良好關係，鄭麗文也一直在做這件事，未來與各國接觸後的結果，黨部都會以正式方式讓外界知道。

吳宗憲並指出，直到今日下午，鄭麗文都還沒有與AIT人士見面，如果雙方會面，相關細節一定會正式對外說明，不會隱藏；對於外傳國民黨駐美代表處險遭裁撤，吳宗憲澄清，國民黨支持駐美代表處的存在，也從未想要更換駐美代表秦日新。

至於民眾黨主席黃國昌已經與「戰鬥藍」召集人趙少康會面，鄭麗文何時要見黃國昌？吳宗憲指出，目前他還沒有訊息，但在野黨合作是必然的，鄭、黃兩人一定會見面，但要考量雙方的時間以及議題。

國民黨12日舉行中常會，文傳會主委吳宗憲會後進行轉述並受訪。(記者叢昌瑾攝)

