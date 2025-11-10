鄭麗文追思共諜！民進黨嗆「勿敵我不分」 國民黨：拿過往傷痛政治操作

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文出席統戰團體在馬場町舉辦的「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，活動追思對象竟包含台灣高階共諜吳石。對此，民進黨今（10日）痛批，最大在野黨竟配合中共統戰滲透，嚴重混淆國家認同，如今國民黨早已失去反共的DNA，民進黨才是台灣真正的「反共第一品牌」。對此，國民黨表示，鄭麗文明確提及吳石並非政治犯，要紀念的政治受難者是那些為了自己的政治信仰、理念而犧牲的人，硬是拿過往傷痛來政治操作，對於國家與遺族來說，都是再一次的打擊。

廣告 廣告

國民黨表示，鄭麗文明確提及吳石並非政治犯，要紀念的政治受難者是那些為了自己的政治信仰、理念而犧牲的人，硬是拿過往傷痛來政治操作，對於國家與遺族來說，都是再一次的打擊。民進黨假轉型正義之名，長年來追思過不少共產黨員。事實上，最早開始紀念共產黨「烈士」的，就是民進黨，綠營政要，包括前總統陳水扁以市長身分、立委范雲等出席馬場町紀念活動，不知凡幾，從謝雪紅到黃溫恭，哪個不是以「民主」大旗紀念，然後順便拿來攻擊國民黨？

國民黨指出，如今，鄭麗文願意回歸「思想不應被打壓」的立場面對歷史，但也敘明了情報工作者與政治受難者的界線，民進黨人卻拿來大作文章，這無疑是自大吃「轉型正義」自助餐，從頭到尾，心中沒有民主自由的價值，只把這些題目拿來當成政治攻擊的工具。真正的政治受難者看著歷史不被還原、不被敬重，而是被消費，不知作何感想？

國民黨強調，歷史經驗不能遺忘，但現今的問題更值得追蹤，當共諜出現在民進黨執政的府院黨當中，外交部、總統府更淪為共諜巢穴，請問最大嫌疑人的吳釗燮為何還能擔任國安會祕書長，負責全國安全及情報？現在的共諜問題，比起七十多年前的歷史，更值得關注。

更多三立新聞網報導

鄭麗文出席追思共諜 民進黨怒嗆「敵我不分」：竟配合中共統戰滲透

鄭麗文追思共諜為何連黨內都罵？她揭關鍵：背棄了國民黨的立場

投柯志恩就是挺鄭麗文？陳學聖「憶2016馬英九」怕爆：最大獲利是民眾黨

追思共諜惹議！鄭麗文喊「228是和解」：歷史不該成為政客的籌碼

